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Öldüren şakaya 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Kayseri’de boş olduğunu zannettiği havalı tüfek ile arkadaşının kafasına doğrultup sıkan ve ölümüne neden olan 24 yaşındaki sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Öldüren şakaya 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde 29 Haziran 2018’de meydana gelen olayda E.Ü.(24), S.Y.(24) ve Y.Ş.(24) isimli üç arkadaş E.Ü.’nün evine gitti. Y.Ş. oturma odasına uzanırken, S.Y. ile E.Ü. menemen yapmak için mutfağa gitti. Bu sırada E.Ü. kendisine ait havalı tüfeği alarak içerisini kontrol ettikten ve boş olduğunu gördükten sonra oturma odasına giderek şaka yapmak maksadıyla Y.Ş.’ye doğrultarak tetiğe bastı. Daha sonra E.Ü. mutfağa tekrar gidip, havalı tüfeğe bir metal mermi koyarak balkonda dışarı ateş etmek için çıktı, karşı balkonda bir kadını görmesi üzerine tetiğe basmaktan vazgeçerek, tüfeği mutfaktaki buzdolabının yanına koydu.

Oturma odasında bulunan Y.Ş. bu sırada S.Y.’ye yardım etmek için mutfağa gitti. Y.Ş. bu sırada boş zannettiği havalı tüfeği alarak S.Y.’nin kafasına doğrultarak ateş etti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Bölümü’ne kaldırılan ve ağır yaralanan S.Y. hayatını kaybetti. Y.Ş. ise tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Y.Ş. ile avukatlar hazır bulundu.
Arkadaşları ile evde şakalaştıklarını ve kendisine sıkıldığında boş olan havalı tüfeği arkadaşı S.Y.’ye şaka amaçlı doğrulttuğunu söyleyen Y.Ş., “Çok pişmanım, bu olay nedeniyle çok üzgünüm” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu her ne kadar ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılmış ise de suçun ‘taksirle öldürme’ olduğu kanaatine vararak, sanık Y.Ş.’ye 3 yıl 4 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Kayseri tüfek

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