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  4. Öldüren yumruk! 'İzinsiz fotoğraf paylaşma' kavgası cinayetle sonlandı...

Öldüren yumruk! 'İzinsiz fotoğraf paylaşma' kavgası cinayetle sonlandı...

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Antalya'da Kıvanç Şensöz, eşinin çektiği fotoğrafları izinsiz kullanan ve çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla yere düşürerek feci şekilde darp etmişti. Kıvanç Şensöz'den aldığı yumruk darbesiyle komaya giren Yıldırıcı 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'da Spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı, kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı (25) ve babaları Muhammet Yıldırıcı (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor. Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi.

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TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

Firdevs Yıldırıcı, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını belirterek özür dilse de Kıvanç Şensöz, hatayı yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istemişti.

Şensöz 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı özür dilemek için Şensöz'ün yanına gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı’yı yere düşürdü.

Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖLDÜREN YUMRUK

Yıldırıcı Şensöz'den aldığı yumruk sonrası 6 gün süren ölüm kalım savaşını kaybederek bugün hayatını kaybetti.

Tedavisinin 6'ncı gününde beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın organlarının, ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya çiçek yumruk
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