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Öldüresiye dövülmüştü! 'Yok artık' dedirten sözler: 'Kendi kendine yaptı'

27.01.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, geçtiğimiz gün evinin önünde öldüresiye dövüldü. Yıldız'ı darp eden şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, gazetecilerin "Neden darp ettiniz?" sorusuna, "Biz saldırmadık, kendi yaptı" cevabını verdi. İşte olayın detayları...

Öldüresiye dövülmüştü! 'Yok artık' dedirten sözler: 'Kendi kendine yaptı'

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinden çıkıp arabasına binerken saldırıya uğramıştı. Yıldız, uzun süren darp sonucunda ağır yaralanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

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Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri Yıldız’ı darp eden K.T ve H.T isimli şahsıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıslar hakim karşısına çıkartıldı.

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Şahıslardan biri ise adliye girişinde basın mensuplarının yönelttiği "neden darp ettiniz" sorusuna, "Biz saldırmadık, öyle bir şey yapmadık, kendi yaptı" cevabını verdi.

İHA

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Sivas darp dayak

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