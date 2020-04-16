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Öldürme Arzusu konusu nedir? Oyuncuları kimler? Öldürme Arsuzu ne zaman çekildi?

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2020 20:08 | Son Güncelleme

Aksiyon, suç ve dram türündeki Öldürme Arzusu çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor. Aksiyonun bir an eksik olmadığı Öldürme Arzusu Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Peki Öldürme Arzusu filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı Öldürme Arzusu filmi hakkında bilgiler.

Öldürme Arzusu konusu nedir? Oyuncuları kimler? Öldürme Arsuzu ne zaman çekildi?

Öldürme Arzusu, 1972'de Brian Garfield'ın yazdığı romandan 1974'te ilk kez sinemaya uyarlanan Death Wish filminin yeniden çevrimi olarak 2018 yılında çekildi.

ÖLDÜRME ARZUSU KONUSU NEDİR?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Dean Norris, Elisabeth Shue, Camila Morrone

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