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'Öldürmeye geliyor' ihbarı yapılan eski eş tutuklandı, 'Keçi kesecektim' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Mut ilçesinde yaşayan N.A.

'Öldürmeye geliyor' ihbarı yapılan eski eş tutuklandı, 'Keçi kesecektim' dedi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- MERSİN'in Mut ilçesinde yaşayan N.A. adlı kadının, "Beni öldürmeye geliyor" ihbarı üzerine Karaman'da yolcu otobüsünde yakalanıp, gözaltına alınan eski eşi M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üzerinden tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandı çıkan M.A.'nın ifadesinde, "Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Karımı öldürmek gibi bir planım yoktu" dediği öğrenildi.
Mut ilçesinde oturan N.A., dün saat 01.00 sıralarında, polisi arayıp, İzmir'de oturan boşandığı eşi M.A.'nın, kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi.
İhbar üzerine, polis ekipleri yol üzerindeki Karaman polisine durumu bildirdi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, dün saat 08.00 sıralarında yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı.
M.A.'nın yapılan üst aramasında, 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.
'KURBAN KESİP PAKETLEYECEKTİM, TABANCA DA EMANET'
Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete getirildi. M.A.'nın sorgusunda, 18 aydır ayrı yaşadığı, 4 ay önce boşandığı N.A.'yı öldürme gibi bir planının olmadığını söylediği öğrenildi. M.A.'nın ifadesinde, "İzmir'de yaşadığım için Kurban Bayramı'nda memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu" dediği belirtildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

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