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'Öldürmeye geliyor' ihbarı yapılan eski eş tutuklandı, 'Keçi kesecektim' dedi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:33 | Son Güncelleme

'TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇU VAR Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A.'nın  kendisini öldürmeye geleceği ihbarı üzerine yakalanan M.A.  çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat, suçun 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' olduğunu belirtti.

'Öldürmeye geliyor' ihbarı yapılan eski eş tutuklandı, 'Keçi kesecektim' dedi (2)

'TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇU VAR
Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A.'nın kendisini öldürmeye geleceği ihbarı üzerine yakalanan M.A. çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat, suçun 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' olduğunu belirtti. M.A.'nın üzerinde çıkan tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandının da bunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Onat, şunları söyledi:
''Aslın sadece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan değil. Planlandığı için 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçu söz konusudur. Şahsın üzerinde çıkan öldürücü; bıçak ve silah gibi malzemelerin bulunması da aslında olayın planlandığını gösterir.''
Onat, M.A.'nın üzerinde bulunan malzemelerle 'kurbanlık keçi keseceği' yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma olarak değerlendirdi. Onat, '' Artık her kadın cinayetinde tipik savunmalarla karşılaşıyoruz. Burada da aynı durum söz konusudur. Tabancayı sadece bir arkadaşından ödünç alması veya diğer malzemelere yönelik savunması, bir suçtan kurtulmaya yönelik savunmadır. Cumhuriyet Savcılığı'nın araştırmasıyla her şey ortaya çıkacaktır'' dedi.
Onat, kadın cinayetlerinin son dönemlerde gündeme gelmesi sayesinde bir kadının hayatını kurtarıldığını belirterek, 'Sadece polisin bir ihbarı değerlendirmesi ve gidip olay üzerine araştırma yapması üzerine gerçekler ortaya çıkıyor. Bu anlamda kadın cinayetlerinin önlenebileceği göz önüne çıktı. Zaten bu kadar gündemde olması nedeniyle de önlenebildiği kanaatindeyiz. Çünkü bugüne kadar böyle cinayetlerin önlenebileceği birçok vakada, biz ne yazık ki önlenmediğini gördük. O polis memurumuzun bunu ciddiyeti alıp gidip araştırması, tamamen gündemin baskısından kaynaklanıyor. Eğer o kadın kardeşimizin bir şekilde ölümü önlenmeseydi, o zaman olayın ne kadar ses getireceği biliniyordu. Medya ve hukukun ne kadar olayın üzerine düşeceği biliniyordu. Bu nedenle arakası arandı ve bir kadın daha hayatta kalabildi'' diye konuştu.
Onat, ''Toplum olarak, hukukçular olarak, medya olarak yapılacak her adım, kadın cinayetlerini önlemeye yönelik adım olacak. En azından olumlu sonuç alınamazsa bile, ne yaparsak olumlu sonuç alabiliriz diye doğru yola gitmek için teşvik olacaktır'' dedi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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