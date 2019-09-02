'Öldürmeye geliyor' ihbarı yapılan eski eş tutuklandı, 'Keçi kesecektim' dedi (2)

'TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇU VAR

Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A.'nın kendisini öldürmeye geleceği ihbarı üzerine yakalanan M.A. çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat, suçun 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' olduğunu belirtti. M.A.'nın üzerinde çıkan tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandının da bunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Onat, şunları söyledi:

''Aslın sadece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan değil. Planlandığı için 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçu söz konusudur. Şahsın üzerinde çıkan öldürücü; bıçak ve silah gibi malzemelerin bulunması da aslında olayın planlandığını gösterir.''

Onat, M.A.'nın üzerinde bulunan malzemelerle 'kurbanlık keçi keseceği' yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma olarak değerlendirdi. Onat, '' Artık her kadın cinayetinde tipik savunmalarla karşılaşıyoruz. Burada da aynı durum söz konusudur. Tabancayı sadece bir arkadaşından ödünç alması veya diğer malzemelere yönelik savunması, bir suçtan kurtulmaya yönelik savunmadır. Cumhuriyet Savcılığı'nın araştırmasıyla her şey ortaya çıkacaktır'' dedi.