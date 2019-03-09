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Öldürüldüğü anı cep telefonuna kaydetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

Karaman’da otlatmak için kiraladığı arazide, araziyi kiralamasına karşı çıkan şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürülen şahsın o anları kendi cep telefonuna kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.Olay, 4 Mart Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi.

Karaman’da otlatmak için kiraladığı arazide, araziyi kiralamasına karşı çıkan şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürülen şahsın o anları kendi cep telefonuna kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 4 Mart Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Dural (35) kiraladığı arazide koyun otlatırken, arazi yakınında evi bulunan Bekir K. (45) ile kiraladığı arazi nedeniyle tartıştı. İddiaya göre Bekir K, araziyi kiralamamasını istediği Mikail Dural’a, "Git buradan. Burasıyla ben ilgileneceğim" diyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir K, tüfekle Mikail Dural’a ateş etti. Saçmaların hedefi olan kişi hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Bekir K. evine gitti. Bu sırada olayı duyan Mikail Dural’ın yakınları araziye akın etti. Jandarma ekipleri de evde bulunan cinayet zanlısı Bekir K.’yı gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü. Cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölüm anını cep telefonuna kamerasıyla çekmiş
Olaydan sonra Mikail Duran’ın öldürüldüğü anları cep telefonuna kaydettiği ortaya çıktı. Mikail Duran’ın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, Duran’ın eşi ve karşı tarafın sopalarla kavga ettiği görülüyor. Kadınların kavgasının ardından Bekir K.’nın elinde tüfekle geldiği görüntülerde Mikail Duran’ın, ‘Sık ulan hadi sık’ dediği duyuluyor. Bekir K, Mikail Duran’a 2 el ateş ediyor. Görüntüye ikinci ateşten sonra Mikail Duran’ın yere düştüğü ve etraftakilerin bağrışmaları yansıyor.

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