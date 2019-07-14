HABER

Öldürüldüğü camide son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 19:00 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde namaz kıldığı sırada ağabeyi tarafından camide öldürülen şahıs, aynı camide son yolculuğuna uğurlandı.Ağabeyi Ali D.

Öldürüldüğü camide son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde namaz kıldığı sırada ağabeyi tarafından camide öldürülen şahıs, aynı camide son yolculuğuna uğurlandı.
Ağabeyi Ali D. (75) tarafından tabancayla öldürülen Hasan D.’nin (70) cenazesi, Kulak Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Hasan D.’nin cenazesi evinin yanındaki Çetirtepe Camii avlusuna götürüldü.
Hasan D., öldürüldüğü camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Katil zanlısı Ali D. ise jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden şahısların yeğeni Erol D., “Akşam namazı sonrası bu olay yaşanıyor. Namazı bittikten sonra vurulan kişi nafile namazına duruyor. Arkasından diğer kardeşi de silahla vuruyor. Ağır yaralanan kardeş daha sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılıyor ve burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamıyor. Aralarında küçük bir husumet vardı ama çok da büyük değildi” dedi.

"Aynı safta namaz kılıyorlar ve sonrasında bu olay yaşanıyor"
Mahallerinde yaşanan olaydan dolayı çok üzüntü duyduğunu ifade eden mahalle muhtarı Cabir Yüksel, “İki kardeş aynı anda namazını kılıyor. Hasan D. nafile ramazanına durduğu esnada kardeşi Ali D. tarafından vuruluyor. Aralarında husumet olduğunu biliyorduk. Aynı safta namaz kılıyorlar ve sonrasında bu olay yaşanıyor” diye konuştu.

Kardeşlerin çocukları taziyeleri kabul etti
İki kardeş arasında yaşanan husumet çocuklarına yansımadı ve cenaze töreninde taziyeleri hem vurulup hayatını kaybeden şahsın çocukları hem de tutuklanan şahsın çocukları kabul ettiler.

Öldürüldüğü camide son yolculuğuna uğurlandı

Öldürüldüğü camide son yolculuğuna uğurlandı

Öldürüldüğü camide son yolculuğuna uğurlandı

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Salda Gölü yolunda kaza: 9 yaralıSalda Gölü yolunda kaza: 9 yaralı
Elazığ’da minibüsler çarpıştı: 6 yaralıElazığ’da minibüsler çarpıştı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.