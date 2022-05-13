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Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally'nin annesi isyan etti: Kızım parça parça, cesedi yok, mezarı yok

13.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iraklı ailenin kızı Sally Ali Challab Al-Abbood, geçtiğimiz yıl eylül ayında, evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Arkadaşıyla buluşan genç kızın cinayete kurban gitti düşünülürken, Sally'i evinde öldürüp cesedini parçalayarak çöp tenekelerine attığı iddiasıyla tutuklanan Iraklı Amjed Mohsin Mohammed hakim karşısına çıktı. Mahkeme öncesi sanığı gören Sally'nin annesi, "Kızım parça parça. Cesedi yok, mezarı yok." diyerek bağırdı. Ayrıca sanık, Sally'i öldürmediğini ve yaşadığını öne sürdü.

Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally'nin annesi isyan etti: Kızım parça parça, cesedi yok, mezarı yok

Eskişehir'de Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Amjed Mohsin Mohammed (28) ilk kez hakim karşısında çıktı. Duruşma salonuna getirilen sanık Mohammed'i gören Sally'nin annesi Leyla Naim, gözyaşlarına boğularak, "Kızım parça parça, mezarı yok" diyerek isyan etti. Öte yandan sanık da mahkemedeki ifadesinde, genç kızı öldürmediğini ve yaşadığını iddia etti...

Irak ordusunda binbaşı olarak görev yaparken 2013 yılında bomba patlamasıyla yüzünden yaralanıp, emekli olan Ali Challab Al-Abbood (60), 4 yıl sonra iki kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile birlikte Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti. Çiftin kızları Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.

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VATANDAŞI MOHAMMED İLE EVE GİRDİ, BİR DAHA ÇIKMADI

Ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.

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YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed de tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Amjed Mohsin Mohammed hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen tutuklu sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ile Sarhan Shihab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakkında ise 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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EVDE SALLY'NİN KAN İZLERİ BULUNDU

İddianamede, öldürüldüğü düşünülen ancak cesedi bulunamayan Sally'nin kan izlerinin sanık Amjed Mohsin Mohammed'in evindeki 2 bıçakta, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki gardrop üzerindeki testerede ve evdeki tornavida, pense ve çekiçte tespit edildiği bilgisi yer aldı. İddianamede ayrıca cinayetin kıskançlık nedeniyle işlenmiş olabileceği de belirtildi.

DURUŞMA ÖNCESİ KADINLARDAN DESTEK EYLEMİ

Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp, cesedini çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi Eskişehir'deki kadın dernekleri, adliye önünde toplandı. Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally'nin fotoğraflarını taşıyan dernek üyeleri, davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Kadınların destek eylemine Sally'nin annesi Leyla Naim ile kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood de katılarak gözyaşı döktü. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed ile tutuksuz sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed katıldı. Sally'nin annesi Leyla Naim Al-Abbood, babası Ali Challab ve kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood de ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Hasan Ali Assi ise duruşmaya gelmedi.

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"KIZIM PARÇA PARÇA, CESEDİ YOK"

Mahkemede tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed'in salona getirildiğini gören Sally'nin annesi Leyla Naim, gözyaşlarına boğularak, "Kızım parça parça. Cesedi yok, mezarı yok. Onu sen öldürdün" diyerek bağırdı. Salondaki polis memurlarının sakinleştirdiği Sally'nin anne, babası ve kız kardeşi birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

"ETLERİ PARÇALAMAK İÇİN TESTERE ALDIM"

Kimlik tespitinin ardından mahkemede ilk savunmasını yapan Amjed Mohsin Mohammed, Sally'nin arkadaşı olduğunu ve yaşadığını öne sürdü.
Sanık Mohammed ifadesinde, "Kaybolduğu gün buluşup, benim evime gittik. 2 aylığına Malezya’ya gidecektim. Bu nedenle evimdeki eşyalarımı topluyordum. Sally de evi toplamaya yardım etti. Daha sonra bana yardım etmek için evdeki 8 kilo kurban etini parçalamaya çalıştı. Evdeki malzemelerle eti parçalayamayınca, benden etleri parçalayacak bir şey getirmemi istedi. Ben de evden çıkıp, bir dükkandan baltayı eve getirip, Sally'e verdim. Sally, baltanın sapının oynadığını ve tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de baltayı aldığım dükkana iade ettim. Yerine de etleri parçalamak için testere aldım. Sally testereyi görünce gülerek, onunla et kesilemeyeceğini söyledi. Vazgeçip etleri dolaba koyduk. Daha sonra beraber yemek yapıp, yedik." dedi.

"ÖLDÜRMEDİM, O YAŞIYOR"

Sanık, ifadesinin devamında işe şunları söyledi:

Ardından kedi ve köpeklere mama dağıtmak için evden çıktım. Çöp kutularının yanlarına yemek bıraktım. Eve döndükten sonra Sally arkadaşıyla buluşacağını söyleyip evden çıktı. Kimle buluştuğunu bilmiyorum. Gece telefonla aradım ama kendisine ulaşamadım. Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil. O yaşıyor.

2 saatlik savunmasının ardından mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanıkların ifadelerine geçti. Duruşma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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