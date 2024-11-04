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Öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Müge Anlı'dan Şirin Elmas Hanilçi açıklaması! 'İşin acı tarafı' deyip isyan etti! Bakın artık ne yapacak...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.11.2024 13:14
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Müge Anlı'da günlerdir aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Anlı, canlı yayında Şirin'le ilgili konuştu. İsyan eden ünlü isim artık sokaktaki çocuklara para vermeyeceğini söyledi ve kahreden detayı açıkladı.

Öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Müge Anlı'dan Şirin Elmas Hanilçi açıklaması! 'İşin acı tarafı' deyip isyan etti! Bakın artık ne yapacak...

Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta aranan Şirin'den kötü haber geldi. Şişli'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Çöp toplayıcısı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Kamera görüntüleri ortaya çıkınca şüpheli minik Şirin’i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Cani ise ifadesinde "Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstünü çalı çırpı koydum" dedi.

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Şirin'in canlı yayında ölüm haberini veren Müge Anlı, cinayetle ilgili açıklama yaptı. Anlı, "Çocuk çöp toplayıcısının peşine takılmış. Onun yanında gayet de alışkın. İzleyiciler 'Biz zaten onunla görüyorduk zaman zaman' dediler. Güle oynaya mezarlığa doğru ilerliyor." dedi.

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"ASLA PARA VERMEYİN" DİYEREK İSYAN ETTİ!

Anlı, "İşin acı tarafı o çöp toplayıcısı cinayeti işledikten sonra yine aynı çöpe bakarak hayatına devam ediyor. Asla para vermeyin, bu çocukları sokağa çıkaran 1 lira bile getiremeyeceğini artık anlasınlar. Çocuk orada çikolata istese almaz mısın? Almayacağım, başınızı çevirin. Bu kötülük değil, bu şekilde iyilik yapacağız. Yok yere bir çocuk gitti eve para getirecek diye. 6 yaşındaki bir çocuğun sokakta yeri yok." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı
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