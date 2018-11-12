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Öldürüleceğini bir gün önce biliyormuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:09 | Son Güncelleme

* Ses kaydını arkadaşına atmış Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de eşi tarafından kardeşiyle birlikte öldürülen Zahide Oğuz'un bir gün önce arkadaşına attığı, "Garip beni yarın öldürecek.

* Ses kaydını arkadaşına atmış Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de eşi tarafından kardeşiyle birlikte öldürülen Zahide Oğuz'un bir gün önce arkadaşına attığı, "Garip beni yarın öldürecek. Yarın son günüm" diye ses kaydı attığı ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği'nde de bulunan ses kaydının dosyaya konacağı öğrenildi. Halkalı Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi gecesi Garip Oğuz, eşinin bulunduğu eve giderek tartışmaya başlamış ardından da Zahide Oğuz'u dövmeye başlamıştı. Daha sonra yanında getirdiği silahı ateşleyen Garip Oğuz (52), Zahide Oğuz (42) ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz (30)'u öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu. Poliste ismi bulunan Zahide Oğuz'un bir arkadaşı ise olaydan bir gün önce kendisine gönderilen ses kaydını ise polise teslim etti. Ses kaydına göre öldürülen Zahide Oğuz, "Ben her gün ölüyorum. Bir tarafa çıkamıyorum. Yarın son günümmüş. Ölecekmişim. Öyle diyor Garip" dediği duyuluyor. Ses kaydı önce analiz için ilgili kuruma ardından da soruşturma dosyasına konarak adliyeye gönderileceği öğrenildi.

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