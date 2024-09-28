Öldürüleceğini düşünüyordu! Cephe hattında olay görüntü: Yaklaşan İHA'dan su isteyince...

Ukrayna'da cephe hattında bitkin halde ölmek üzere olan Rus askeri Maksim, Ukraynalı İHA operatörü tarafından fark edildi. Görüntülerde, Maxim'in üzerinde uçan İHA'yı gördüğünde korku yaşadığı ve iki elini birleştirerek kazılan bir hendekte yattığı görüldü.

İHA OPERASTÖRÜNDEN SU İSTEDİ

Daha sonra bitkin halde olduğu görülen Maxim'in İHA operatörlerinden su istedi. İHA operatörleri, araca bir su şişesi ve "İHA'yı siperler boyunca takip et" yazılı not bağlayarak Maxim'e bıraktı.

SUYU İÇİP TESLİM OLDU

Operatörlere teşekkür eden Maxim, daha sonra suyu içti ve İHA'yı takip ederek Ukrayna askerlerine teslim oldu.

K-2 Taburu'ndan yapılan açıklamada, Maxim'in Kurks yerlisi olduğu, 4 çocuğu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Dört çocuğu ve yasal tecili olduğu halde savaşa gelmiş ve kafası karışmış. Ya gitmeme hakkı olduğunu unutmuş ya da evrak işlerini tamamlayacak zamanı olmamış. Asıl mesele, sözleşmeli asker olarak kendilerine maaş vaat edilmiş olmasıdır" denildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır