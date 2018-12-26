Öldürülen 3 çocuk annesinin yakınları, duruşmada sanık eşi yumrukladı: 5 gözaltı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 3 çocuğunun annesi Çiğdem Alparslan'ı (34) cezaevinden çıktığı izinde 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hanifi Alparslan'ın (35) yargılandığı davada olay çıktı. Öldürülen kadının ağabeyi ve yakınları sanığı yumrukladı. Olay, duruşma salonuna giren polisin biber gazlı müdahalesiyle sona erdirildi, biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Gemlik'te 2013 yılında işlediği cinayet nedeniyle hükümlü olduğu Bandırma Açık Cezaevi'nden 4 Mayıs 2018'de 5 gün izin alıp çıktıktan sonra, 3 çocuk annesi, eşi Çiğdem Alparslan'ı tartışmada vücudunun 19 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Hanifi Alparslan'ın yargılanmasına devam edildi. Bursa Adliyesi'nde, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün öğle saatlerinde görülen duruşmada olay çıktı. Öldürülen Çiğdem Alparslan'ın ağabeyi, duruşma salonunda sanığı yumruklarken, kadının yakınları da Mehmet Hanifi Alparslan'a saldırdı. Adliyedeki polisler ve özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etmek istedi ancak ekipler yetersiz kalınca takviye istendi. Adliyeye takviye ekipler sevk edilirken, yaklaşık 10 dakika süren olay, polisin biber gazlı müdahalesiyle sona erdirildi. Polis, öldürülen kadının yakınlarından 5 kişiyi gözaltına aldı. Arbede sırasında bazı güvenlik görevlilerinin tartaklandığı öğrenildi. Duruşma salonunun kapısının da kırıldığı görüldü. AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILACAK Olayın ardından devam eden duruşmada, mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen sanık Mehmet Hanefi Alparslan'ı, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevk etti. Duruşma ise Mart ayına ertelendi.

