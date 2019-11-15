HABER

Öldürülen 4 aile üyesi yan yana gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesinde silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğulları Kemal Akkeçe (16) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (36), Bağarası Sokak’taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

İzmir’in Kiraz ilçesinde silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğulları Kemal Akkeçe (16) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (36), Bağarası Sokak’taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Cinayete ilişkin yine aynı aileden M.A. (35) isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve ilk ifadesinde, cinayeti eşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenilmişti. Şahıs, daha sonra ise tutuklandı.

Cenazeler toprağa verildi
Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Kiraz ilçesine getirildi. Çayağazı Mahallesi’nde bulunan Çelebiler Camisi’nde ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından cenazeler, Çelebiler Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.

Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında... Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında...
Çorlu Kent Konseyi Başkanı Yavuz: “Tekirdağ’da kanser artışında Ergene Nehri’nin etkin olduğunu düşünüyorum”Çorlu Kent Konseyi Başkanı Yavuz: “Tekirdağ’da kanser artışında Ergene Nehri’nin etkin olduğunu düşünüyorum”
FETÖ’den aranan şahıs uygulamada yakalandıFETÖ’den aranan şahıs uygulamada yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, istifa etti

İBB'de üst düzey istifa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.