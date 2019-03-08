HABER

Öldürülen 440 kadının anısına dilek feneri uçuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:28 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 2018 yılında öldürülen 440 kadın anısına dilek feneri uçuruldu.Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesinde bir etkinlik düzenlendi.

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 2018 yılında öldürülen 440 kadın anısına dilek feneri uçuruldu.
Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesinde bir etkinlik düzenlendi. Kadın cinayetine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 440 kadının anısına, 440 dilek feneri yakıldı. Kadın cinayetlerinin son bulması için yakılan dilek fenerleri, tarihi kaleden gökyüzüne bırakıldı.
Düzenlenen etkinliğe katılan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bugün ‘Kadınlar Günü’ dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. 2018 yılında yaşanan kadın cinayetlerinin son bulması için bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Vekili Çiçekli, “Edremit Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu kapsamda mahallelerimizdeki hanımlarla birlikte Aile Destek Merkezlerimizde bir araya geldik. Burada özellikle bölgemizde kadına yönelik yaşanan şiddet olaylarıyla alakalı değerlendirmeler yaptık. 2018 yılında gerçekleşen 440 kadın cinayetinin tekrarının yaşanmaması ve konuyla ilgili farkındalık bilincini oluşturma gayretiyle 440 dilek fenerini uçurduk” dedi.

“Hiçbir haklı gerekçe kadın cinayetini meşru hale getiremez”
Kadın cinayetlerinin 440’lardan sıfırlara inmesini temenni eden Çiçekli, hiçbir haklı gerekçenin kadın cinayetini meşru hale getiremeyeceğinin altını çizdi. Çiçekli, “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir. Kadına Şiddet İslam’a İhanettir’ sloganıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda bu etkinliğimizi Edremit’ten duyurduk. 440 fenerimizi, cinayete kurban giden kadınların anısına uçurduk” diye konuştu.
Programa katılan kadınlar, düzenlenen programı anlamalı bulduklarını belirterek, kadın cinayetlerinin son bulması temennisinde bulundu.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
GEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanyaGEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanya
Van'da, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için 'dilek feneri' uçurulduVan'da, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için 'dilek feneri' uçuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.