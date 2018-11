Öldürülen 5 DEAŞ'lı teröristle bağlantılı sanıklara ceza yağdı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, villada kaldıkları tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 5 terörist, 12 Temmuz 2017'de etkisiz hale getirildi. Olayın ardından DEAŞ bağlantılı kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalananlar hakkında açılan dava 9'u tutuklu 10 sanık için ise bugün karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük olan R.M.'yi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı; ancak yaşının küçük olması nedeniyle 'hükmün açıklanması geri bırakılması' kararını verdi. Sanıklardan 5 yıl ceza alan Mehmet Akif Kök de 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanıp tahliye oldu. 8 sanıktan 1'i 7 yıl 6 ay, diğerleri ise 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkisindeki hücre evi olarak kullandığı villaya operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve 'Ebu Muhammed' kod adlı Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatışmada 4 özel harekat polisi ise hafif yaralandı. Villada yapılan aramada; 5 kalaşnikof silah ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen teröristlerin, DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarında eğitim aldığı ve 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için olaydan kısa süre önce Türkiye'ye giriş yaptıkları saptandı. Ölü ele geçirilen teröristlerden Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken, öldürüldüğü belirtildi. Yanında da fünye ele geçirildiği belirtilen teröristin, daha önce 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan cezaevinde yattığı, bu sırada açlık grevinde bulunduğu ve cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanışıp, tahliye olduktan sonra bu örgüt saflarına katıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından yapılan operasyonla öldürülen teröristlerle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Sanıkların hakkında Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesinde sona gelindi.

'ETKİN PİŞMANLIK DEVLETİN BİR OYUNUDUR'

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık, avukatları ve yakınları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklardan Mehmet Akif Kök, gözaltına alındığında etkinlik pişmanlıktan yararlanıp bildiği her şeyi anlatmak istediğini; ancak tehdit edildiğini söyledi. Kök, "İlk gözaltına alınıp nezarethaneye konulduğumuzda etkin pişmanlıktan yararlanıp bildiğim her şeyi anlatmak istedim; ancak o sıra yanımda bulunan Ramazan Aras ve diğerleri, 'Bildiklerini anlatırsan örgüt peşini bırakmaz. Sana zarar verir, yaşatmazlar' dedi. Ayrıca bu kişiler bana etkinlik pişmanlık yasasının devletinin bir oyunu olduğunu söyledi. Adliyeye de zırhlı araçla getirilip, çelik yelek giydirildim. Bunlardan korkup bildiklerimi anlatamadım. Tutuklanınca düşünüp, bildiklerimi anlatmak istedim. Tüm söylediklerim doğrudur. Ben örgüte biat etmedim. Örgüte girilirken herkes mülakattan geçer. Ben bu mülakattan geçmedim. Yaptıklarımdan pişmanım." dedi.

'SAVCILIĞA DİLEKÇE YAZDIM'

Tutuklu sanıklardan Fahri Karahan ise şunları söyledi: "Ben bu dosyayla organik bir bağlantım yok. Benim tek bağlantım, evi Ahmet Y.'nin tuttuğu zaman ona kefil olmamdır. Bana birlikte ilaç işi yapacağız ve seni işin başına geçireceğim dedi. Çok cazip bir teklifti. Bende ona iyilik olsun diye evi tutarken kefil oldum. Ben bu çatışma olayı haberlerde gördüm. O dönem İstanbul'daydım. Ahmet ismi geçince çatışma çıkan evin benim kefil olduğum ev olabileceğini düşünüp, Konya Cumhuriyet Savcılığı'na bir dilekçe yazıp bildiğim her şeyi anlattım. Dilekçeden iki gün sonrada tutuklandım" dedi.

CEZA YAĞDI

Diğer tutuklu sanıklar ise örgütle bağlantılarının olmadığın ileri sürüp, tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, yaşı küçük olan R.M.'ye 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı; ancak yaşının küçük olması nedeniyle 'hükmün açıklanması geri bırakılması' kararını verdi. Sanıklarda 5 yıl ceza alan Mehmet Akif Kök de 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanıp tahliye oldu. Heyet, Fahri Karahan'a 7 yıl 6 ay, diğer sanıklar Muhammed Ali Danışman, Özgür Kılıç, İlhan Alpaslan, Erhan Fidan, Burhan Yamak, Yakup Memi ve Ramazan Aras'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.