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Öldürülen 5 DEAŞ'lıyla bağlantılı olduğu öne sürülen sanıklar yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

KONYA'nın merkez Meram ilçesindeki villada kaldığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 9'u tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Öldürülen 5 DEAŞ'lıyla bağlantılı olduğu öne sürülen sanıklar yargılanıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın merkez Meram ilçesindeki villada kaldığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 9'u tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Erhan Fidan, DEAŞ'tan aldığı talimatla Konya'ya geldiğini anlatarak, "Örgüte katıldıktan sonra gerçek yüzlerini gördüm. İstediklerini yapmayınca örgütten kovulduk" dedi.
Konya Emniyet Müdürlüğü'nce 12 Temmuz 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde, 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkisindeki hücre evi olarak kullandığı villaya operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve 'Ebu Muhammed' kod adlı Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatışmada 4 özel harekat polisi ise hafif yaralandı. Villada yapılan aramada; 5 kalaşnikof silah ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye ele geçirildi.
CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Öldürülen teröristlerin, DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarında eğitim aldığı ve 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için kısa süre önce Türkiye'ye giriş yaptıkları saptandı. Ölü ele geçirilen teröristlerden Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken, öldürüldüğü belirtildi. Yanında da fünye ele geçirildiği belirtilen teröristin, daha önce 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan cezaevinde yattığı, bu sırada açlık grevinde bulunduğu ve cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanışıp, tahliye olduktan sonra bu örgüt saflarına katıldığı ortaya çıktı.
'ÖRGÜT ÜYELERİ EŞİME BASKI KURUYOR'
Olayın ardından yapılan operasyonla öldürülen teröristlerle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Dava sürecinde 2 kişinin daha tutuklanması üzerine tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Sanıkların hakkında Konya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi.
Davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve tutuklu yakınları katıldı. Daha önce 'etkin pişmanlık'tan faydalanıp, itirafçı olan Mehmet Akif Kök, "Ben kimseye iftira atmadım. Samimi olarak örgüt adına tüm bildiklerimi itiraf ettim. İtiraf ettiğim için örgüt üyeleri dışarıdaki eşime 'Senin kocan kafir oldu, ondan ayrılman gerekiyor' diyerek baskı kuruyorlar" dedi.
'ÖRGÜTE KATILDIKTAN SONRA GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRDÜM'
Denizli T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlanan Erhan Fidan ise "Konya'ya DEAŞ terör örgütünden aldığım talimat doğrultusunda geldim. Örgüte katıldıktan sonra gerçek yüzlerini gördüm. Örgütün istediklerini yapmayınca örgütten kovulduk. Bir gün evde otururken, maskeli bir kişi eve geldi. Bize 'Bu evi terk edin' dedi. Bu ev, çatışmanın meydana geldiği ev değildi. Bunun üzerine bizde o evi terk ettik" diye konuştu.
ÇATIŞMA ÇIKAN EVE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ
Çatışmanın çıktığı evdeki market poşetlerinde parmak izi tespit edilen Özgür Kılıç da "Mehmet Akif Kök, yanıma gelerek, bir ev için alışveriş yapacaklarını söyledi. Ben de onunla birlikte alışveriş yaptım. Daha sonra çatışmanın olduğu eve giderek, poşetleri bıraktık. Onun dışında ne o evle ne de evdekilerle bağlantım yok. Tek yaptığım, o eve poşet içerisinde yiyecek getirmemdi. O nedenle poşetlerin üzerinde parmak izlerim çıktı" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşmayı erteledi.

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Öldürülen 5 DEAŞ'lıyla bağlantılı olduğu öne sürülen sanıklar yargılanıyorÖldürülen 5 DEAŞ'lıyla bağlantılı olduğu öne sürülen sanıklar yargılanıyorÖldürülen 5 DEAŞ'lıyla bağlantılı olduğu öne sürülen sanıklar yargılanıyor

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