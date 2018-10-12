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Öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarının 'şehir ve kırsal yapılanması'na yönelik çalışmalarda, Yılanlı köyü yolunda, 10 Ekim'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ'un Varto ilçesinde öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarının 'şehir ve kırsal yapılanması'na yönelik çalışmalarda, Yılanlı köyü yolunda, 10 Ekim'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, Varto ilçesinde öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"11 Ekim 2018 günü olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme ve aramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının üzerinde ve olay mahallinde, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, şarjör, mühimmat, 3 telsiz ve 2 dürbün ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde, halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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