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Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5 kaleşnikof ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bingöl’de 2’si terör arananlar listesinde yer alan 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 adet M-16, 5 adet Kaleşnikof, 5 adet el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Karlıova ilçesi Kızılağaç köyü kırsalında 21 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 4 BTÖ mensubu, Yedisu ilçesi Şeytan Dağları kırsalında 22 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde İçişleri Bakanlığınca Mavi renk kodu ile aranan Sözde Erzurum Eyaleti Komutanı Şevin (K) Hülya Kül, İçişleri Bakanlığınca Gri Renk kodu ile aranan Sözde Erzurum Eyaleti Çavreş gücü sorumlusu Bahoz Velat (K) Cihan Akalın, Sözde Erzurum Eyaleti Bağır Gücü sorumlusu Dijvar Zagros (K) Şirzat Haseni Azer’ın da aralarında bulunduğu toplam 4 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.Açıklamada etkisiz hale getirilen 8 teröristten ise, 3 adet M-16 Piyade Tüfeği, 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 10 adet M-16 Piyade Tüfeği dolu şarjörü, 10 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği dolu şarjörü, 288 adet M-16 Piyade Tüfeği Fişeği, 262 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 2 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz ve muhtelif örgütsel materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5 kaleşnikof ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de 2’si terör arananlar listesinde yer alan 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 adet M-16, 5 adet Kaleşnikof, 5 adet el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Karlıova ilçesi Kızılağaç köyü kırsalında 21 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 4 BTÖ mensubu, Yedisu ilçesi Şeytan Dağları kırsalında 22 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde İçişleri Bakanlığınca Mavi renk kodu ile aranan Sözde Erzurum Eyaleti Komutanı Şevin (K) Hülya Kül, İçişleri Bakanlığınca Gri Renk kodu ile aranan Sözde Erzurum Eyaleti Çavreş gücü sorumlusu Bahoz Velat (K) Cihan Akalın, Sözde Erzurum Eyaleti Bağır Gücü sorumlusu Dijvar Zagros (K) Şirzat Haseni Azer’ın da aralarında bulunduğu toplam 4 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Açıklamada etkisiz hale getirilen 8 teröristten ise, 3 adet M-16 Piyade Tüfeği, 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 10 adet M-16 Piyade Tüfeği dolu şarjörü, 10 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği dolu şarjörü, 288 adet M-16 Piyade Tüfeği Fişeği, 262 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 2 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz ve muhtelif örgütsel materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

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