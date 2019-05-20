Öldürülen arkeolog için müzede hüzünlü tören -1

Bülent TATOĞULLARI- Aslı DURAN- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, tartıştığı Sadık P. (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazısında görev yapan doktora öğrencisi Sinan Sertel (32) için Antalya Müzesi'nde tören düzenlendi. Sertel'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderilirken, kazı başkan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, gözaltına alınan Sadık P.'nin uzun süredir kazı ekibini karalamaya çalıştığını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, cep telefonundan attığı mesajlarda kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve 7 yıldır Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarına katılan Sinan Sertel ile Kumluca ilçesinde oturan Sadık P. arasında, dün kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık P., Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Sertel'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Sadık P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sadık P., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sadık P. polise verdiği ilk ifadesinde, Sinan Sertel ile olaydan bir gün önce internet üzerinden yaptıkları konuşmada tartıştıklarını, ardından Sertel'i, Çıralı sahiline çağırdığını anlattı. Burada Sinan Sertel'in kendisine yumruk attığını öne süren Sadık P., ardından kendisini korumak için bıçağı savurduğunu kaydetti. MÜZEDE TÖREN Sinan Sertel'in cenazesi ise otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak tören için Antalya Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Sinan Sertel için Antalya Müze Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Müze Müdürü Mustafa Demir, Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, kazı ekibi, akademisyenler ve yakınları katıldı. Sertel'in yakınları ve arkadaşları tören sırasında gözyaşı döktü. 'PIRIL PIRIL BİR İNSANDI' Törende konuşan Prof. Dr. Yelda Uçkan, "Ufku geniş, geleceği parlak pırıl pırıl bir insandı. Bu durum üzüntümüzü katbekat artırıyor. Arkeoloji şehidi olduğunu düşünüyorum. Üretmeyen insanın üretene karşı yaptığı bir tavır aslında. 'Kanın yerde kalmayacak' demeyi çok isterdim" dedi. Kazı başkan yardımcısı Orhan Atvur ise "Sinan bütün yaz orada çalışırdı. Durup dururken yok yere gitti. Olimpos'ta verdiğimiz ikinci şehit. Geçen yıl da güvenlik görevlimiz öldürülmüştü. Böyle acılar bir daha olmasın. Herkesin sevdiği bir insanı hiç yere kaybettik. Hepimiz çok özleyeceğiz ama yerini de dolduramayacağız" diye konuştu. Müzedeki törenin ardından Sinan Sertel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderildi. Cenazenin yarın öğle vakti toprağa verileceği kaydedildi. MESAJ ATIP ÇAĞIRMIŞ Kazı başkan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, Sadık P.'nin uzun süredir kazı ekibini karalamaya çalıştığını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, cep telefonundan attığı mesajlarda 'sistemin köpekleri' diye kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. Bu tacizlerin bir türlü durmadığını belirten Öztaşkın, "Çevreci gibi görünerek, eylem planlıyordu. Ve bu sistematik olarak devam ediyordu. Olay günü ise Sinan Sertel'in telefonunu mesaj atıp, 'Gel görüşelim' demiş. Sinan da Çıralı sahiline görüşmeye gidince bıçaklayıp, öldürmüş" dedi.

