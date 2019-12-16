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Öldürülen arkeolog, katilinden, annesi hasta olduğu için şikayetçi olmamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Olympos Antik Kenti'ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sırasında bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz'ın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Mert A., "Sinan bana, Sadık'ın sosyal medyada kendisi hakkında hakaret içeren ifadelerde bulunduğunu, annesinin hasta olduğunu öğrenince şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini söyledi" dedi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Olympos Antik Kenti'ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sırasında bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz'ın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Mert A., "Sinan bana, Sadık'ın sosyal medyada kendisi hakkında hakaret içeren ifadelerde bulunduğunu, annesinin hasta olduğunu öğrenince şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini söyledi" dedi.

Olay, 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ağır yaralı halde hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mert A., "Olaydan önce Sinan bana sahilde bir grup gencin kendilerine 'Ağaç katliamı yapıyorsunuz' diyerek, tepki gösterdiğini söylemişti. Hatta grup içerisinde bulunan Sadık'ın bağırarak konuştuğunu, daha sonra da sosyal medyada kendisi hakkında hakaret içeren ifadelerde bulunduğunu, bu şahıs hakkında şikayetçi olacağını ancak annesinin hasta olduğunu öğrenince şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini anlatmıştı" dedi.

Tanık Filiz U. da Olimpos Antik Kenti'nde bir pansiyonda barmen olarak çalıştığını belirterek, "Olay gününden bir gün önce Sadık çalıştığım mekana geldi. Bana doğru yaklaşarak, 'Sinan buraya geldi mi?' diye sordu. Ben de 'Hayır, gelmedi' dedim. Sinan'ın mekana gelip gelmediğini kontrol etmek için gelmiş. Arkadaşımdan da aynı gün yani öldürme olayından bir gün önce Sinan ile Sadık'ın başka bir ortamda tartıştıklarını öğrendim. Ama Sadık'a bunlardan haberim yokmuş gibi davrandım. Öldürme olayından bir gün önce zaten aralarında bir tartışma gerçekleşmiş. Bu nedenle aralarında husumet bulunuyordu. Sadık, benim mekana geldiğinde hareketleri çok agresif ve sinirli olduğu için endişelendim. Zafer isimli arkadaşımı aradım. Zafer, Sadık'ı aramış. Sadık'ı sakinleştirmek için evine gitmişler. Sadık da sakin olduğunu söylemiş. Ertesi gün öldürme olayı gerçekleşmiş" diye konuştu. Duruşma ertelendi.

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