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Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Olympos Antik Kenti’nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusuyken, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel için, Antalya Müzesi önünde tören düzenlendi.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Olympos Antik Kenti’nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusuyken, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel için, Antalya Müzesi önünde tören düzenlendi. Sertel’in ay yıldıza sarılmış tabutunun üzerine çok sevdiği Galatasaray forması bırakılırken, gözyaşları sel oldu. Kazı Başkanı Prof.Dr. Yelda Uçkan, "Sinan’a saplanan bıçak, cehaletin bilime sapladığı bıçaktır. Arkeoloji şehidi olduğunu düşünüyorum" dedi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yapan 32 yaşındaki Sinan Sertel, Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı iddia edilen S.P. tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.

"Kanın yerde kalmayacak"
Sertel’in Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopsisinin ardından Antalya Müzesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Sertel’in yakınları, arkadaşları, kazı ekibi, akademisyenler ve çok sayıda seveni katıldı. Sertel’in ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutunun üzerine,çok sevdiği Galatasaray takımının forması konuldu.
Göz yaşlarının sel olduğu törende bir konuşma yapan Kazı Başkanı Prof.Dr. Yelda Uçkan, "Ben bugün öğrencimi, oğlumu, kazının ağabeyini uğurlamak zorundayım. Sinan’a saplanan bıçak, cehaletin bilime sapladığı bıçaktır. O genç bir bilim insanı, ufku, geniş geleceği parlak pırıl pırıl bir insandı. Bu durum bizim üzüntümüzü kat be kat arttırıyor. Arkeoloji şehidi olduğunu düşünüyorum. Üretmeyen insanın, üretene karşı yaptığı bir tavır aslında. Sevgili Sinan, kanın yerde kalmayacak demeyi çok isterdim. Biz ailen olarak senin adını yaşatmak için her şeyi yapacağız, diğerine söz veriyorum" diye konuştu.

"Türkiye geleceğin çok parlak bir bilim insanını kaybetti"
Kazı Başkan Vekili Arkeolog Orhan Atvur ise, Türkiye’de son zamanlarda çok iyi bilim gençleri yetiştiğini belirterek, Sinan’ın da onlardan biri olduğunu söyledi. Atvur, "Bütün kış orada yaşar, bütün yaz orada çalışırdı. Olympos’la o kadar bütünleşmişti ki oranın ağacına, böceğine zarar vermezdi. Benim de oğlumdu, arkadaşımdı, kardeşimdi. Türkiye geleceğin çok parlak bir bilim insanını kaybetti. Durup dururken, yok yere gitti çocuk. Buradaki bütün idarecilerimiz oradaki sorunları biliyorlar. Bu bizim Olympos’ta verdiğimiz ikinci şehit. Geçen sene de aynı grup, uyuşturucu alan, hiçbir işe yaramayanlardan bir tanesi, başka birini de öldürdü. Bizim olduğumuz kadar diğer otoritelerin de gayret göstermesi gerekir. Böyle acılar bir daha olmasın. Herkesin sevdiği bir insanı hiç yere kaybettik. Hepimiz çok özleyeceğiz ama yerini dolduramayacağız" ifadelerinde bulundu.
Bir dakikalık saygı duruşunun ardından yapılan dua sonrası Sertel’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine gönderildi.

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören
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