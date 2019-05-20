Öldürülen arkeoloğa Türk bayrağı ve Galatasaray formasıyla gözyaşları içinde tören

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Olympos Antik Kenti’nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusuyken, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel için, Antalya Müzesi önünde tören düzenlendi. Sertel’in ay yıldıza sarılmış tabutunun üzerine çok sevdiği Galatasaray forması bırakılırken, gözyaşları sel oldu. Kazı Başkanı Prof.Dr. Yelda Uçkan, "Sinan’a saplanan bıçak, cehaletin bilime sapladığı bıçaktır. Arkeoloji şehidi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yapan 32 yaşındaki Sinan Sertel, Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı iddia edilen S.P. tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.

"Kanın yerde kalmayacak"

Sertel’in Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopsisinin ardından Antalya Müzesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Sertel’in yakınları, arkadaşları, kazı ekibi, akademisyenler ve çok sayıda seveni katıldı. Sertel’in ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutunun üzerine,çok sevdiği Galatasaray takımının forması konuldu.

Göz yaşlarının sel olduğu törende bir konuşma yapan Kazı Başkanı Prof.Dr. Yelda Uçkan, "Ben bugün öğrencimi, oğlumu, kazının ağabeyini uğurlamak zorundayım. Sinan’a saplanan bıçak, cehaletin bilime sapladığı bıçaktır. O genç bir bilim insanı, ufku, geniş geleceği parlak pırıl pırıl bir insandı. Bu durum bizim üzüntümüzü kat be kat arttırıyor. Arkeoloji şehidi olduğunu düşünüyorum. Üretmeyen insanın, üretene karşı yaptığı bir tavır aslında. Sevgili Sinan, kanın yerde kalmayacak demeyi çok isterdim. Biz ailen olarak senin adını yaşatmak için her şeyi yapacağız, diğerine söz veriyorum" diye konuştu.