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Öldürülen arkeoloğun ablası: Annem kardeşimin kalp krizinden öldüğünü sanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Olympos Antik Kenti'ndeki kazıda, kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görev yapan doktora öğrencisi Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sırasında bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz, 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Öldürülen arkeoloğun ablası: Annem kardeşimin kalp krizinden öldüğünü sanıyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Olympos Antik Kenti'ndeki kazıda, kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görev yapan doktora öğrencisi Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sırasında bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz, 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Sertel'in ablası Nurcan Doğan, annesinin, kardeşinin kalp krizinden öldüğünü bildiğini, cinayet kurbanı olduğunu bilmediğini söyledi.
Olay, 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarında kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görevli olan Sinan Sertel ile bölgede oturan Sadık Poyraz arasında, tartışma çıktı. Kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiğini öne süren Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sinan Sertel, kurtarılamadı. Jandarma tarafından yakalanan Poyraz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'
Sadık Poyraz, 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Sadık Poyraz'ın hazır bulunduğu duruşmaya, Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Soruşturma aşamasındaki ifadesini tekrarlayan tutuklu sanık, Sertel ile arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktığını, maktulün kendisini sürekli tehdit ettiğini, öldürme kastı olmadığını söyledi.
'ANNEM KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜNÜ SANIYOR'
Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Annem kardeşimin bıçaklandığını bilmiyor. Kardeşimin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledik. Sanığı vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.
Tanık Mehmet A. M. de olay anında arkadaşlarıyla beraber restoranda sohbet ettiklerini anlatarak, "Sadık Poyraz ve annesi arkamızdaki masaya oturdu. Ardından Sadık ile maktül sahile doğru yürüdü. İlk yumruğu maktül attı. Sanığın boynunu tutarak, yumrukladı. Biz tam ayıracakken maktül, 'beni bıçakladı' dedi" diye konuştu.
Tanık Barış E. ise restoranda oturan eşi ve kızının yanına giderken yaşananları gördüğünü ifade ederek, "Yanımda bir arkadaşım vardı. Olay önümde oldu. O an Sadık hiç tepki vermedi. Biraz ileriye doğru gittiler. Sonra vefat eden kişi küfür ederek, 'beni bıçakladı' dedi. Maktül, Sadık'ın boynunu kollarının arasına almıştı" dedi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Öldürülen arkeoloğun ablası: Annem kardeşimin kalp krizinden öldüğünü sanıyorÖldürülen arkeoloğun ablası: Annem kardeşimin kalp krizinden öldüğünü sanıyor

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