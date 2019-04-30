Öldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandı

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Hep birlikte suçlamadan, bundan sonra neyin nasıl düzeltileceğini konuşma zamanı geldiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Senin yüzünden onun yüzünden deyip birbirimize hakaret etmeden, bir trajik olayın arkasından şiddet lisanını kullanmayı reddederek çözüm üretme zamanı gelmedi mi?" diye konuştu.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Yaradan'a ve kadere isyan etmediklerini, olmaması gerekirken olduran ellere isyan ettiklerini söyledi.

Babasının cenaze töreninde konuşan avukat İbrahim Ergin’in doktor oğlu Mehmet Ergin ise bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

Ergin, "İnşallah bu tür olaylar hem babamın mesleğinde, hem kendi mesleğimde ve diğer meslek kollarında olmaz. Aslında biz bir araya geldiğimizde çok güçlü bir milletiz. İnşallah o duygularımız daha da sağlamlaşır. Sizden bir ricam var, akşam uyuyacağınız zaman babam için bir Fatiha okursanız teşekkür ederim." dedi.

Aksaray'da avukatlık yapan İbrahim Ergin (47), Eski Sanayi Caddesi'ndeki Sefa İş Hanı'nda bulunan bürosuna gelen Abdurrahman Düzgün (46) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Ardından silahla kendini vuran Düzgün de kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

