HABER

Öldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Görüşmek için ofisine gittiği Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve dün hastanede hayatını kaybeden Avukat Hüseyin Yama son yolculuğuna uğurlandı.  Avukat Hüseyin Yama Ataşehir Esatpaşa Merkez Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Öldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)
Görüşmek için ofisine gittiği Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve dün hastanede hayatını kaybeden Avukat Hüseyin Yama son yolculuğuna uğurlandı.
Avukat Hüseyin Yama Ataşehir Esatpaşa Merkez Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Yama'nın tabutuna Türk bayrağı ile birlikte avukat cübbesi serildi. Yama'nın eşi Nurda Yama ile kız kardeşi Sena Sultan Grant bir süre tabuta sarılarak ağladı. Cenazeye, Yama'nın ailesi, yakınları ve meslektaşları ile birlikte İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu katıldı.
Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yama'nın naaşı defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

Öldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandıÖldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandıÖldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandıÖldürülen avukat son yolculuğuna uğurlandı

PARTNEREski halini gören 'bu nasıl değişim' diyorEski halini gören 'bu nasıl değişim' diyor
Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren Amorium Antik Kenti’nde incelemelerde bulunduVali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren Amorium Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu
Sandıklı’da kiralık elektrikli bisiklet uygulamasıSandıklı’da kiralık elektrikli bisiklet uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.