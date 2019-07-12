ÖLDÜRÜLEN AVUKAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Görüşmek için ofisine gittiği Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve dün hastanede hayatını kaybeden Avukat Hüseyin Yama son yolculuğuna uğurlandı.

Avukat Hüseyin Yama Ataşehir Esatpaşa Merkez Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Yama'nın tabutuna Türk bayrağı ile birlikte avukat cübbesi serildi. Yama'nın eşi Nurda Yama ile kız kardeşi Sena Sultan Grant bir süre tabuta sarılarak ağladı. Cenazeye, Yama'nın ailesi, yakınları ve meslektaşları ile birlikte İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu katıldı.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yama'nın naaşı defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze genel ve detay

-Eşi ve kız kardeşinin tabuta sarılması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülmesi

