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ÖLDÜRÜLEN AZERİ İŞ ADAMININ CENAZESİ  ADLİ TIP KURUMUNDA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Bakırköy'de dün ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmailov'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.  Florya'da bulunan ofisinde Gözel Damirov tarafından  ofisinde buluşmuştu.

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Bakırköy'de dün ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmailov'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Florya'da bulunan ofisinde Gözel Damirov tarafından ofisinde buluşmuştu. İkilinin arasında çıkan tartışmada Demirov iş adamı İsmailov'u başından ve kalbinden vurarak öldürmüştü. Daha sonra olay yerinden kaçan saldırgan Beşiktaş'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hayatını kaybeden Etimad İsmailov'un cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından İsmailov'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adli tıptan görüntü
Yakınlarından görüntü
Cenazenin çıkışı
Polisin önlemleri
Diğer detaylar

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