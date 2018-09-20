ÖLDÜRÜLEN AZERİ İŞ ADAMININ CENAZESİ  ADLİ TIP KURUMUNDA ALINDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Bakırköy'de dün ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmailov'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Florya'da bulunan ofisinde Gözel Damirov tarafından ofisinde buluşmuştu. İkilinin arasında çıkan tartışmada Demirov iş adamı İsmailov'u başından ve kalbinden vurarak öldürmüştü. Daha sonra olay yerinden kaçan saldırgan Beşiktaş'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hayatını kaybeden Etimad İsmailov'un cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından İsmailov'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adli tıptan görüntü
Yakınlarından görüntü
Cenazenin çıkışı
Polisin önlemleri
Diğer detaylar
Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!
Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir
Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor
Düşürülen Rus jetinin ardından Esad sessizliğini bozdu
Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!
Odadaki düzenek polisleri bile şaşkına çevirdi: Çilek yetiştirecektim!
'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum