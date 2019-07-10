HABER

Öldürülen baba ve kızın cenazesi morgdan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

Adana’da astsubay tarafından öldürülen eşi ve kayınbabasının cenazesi morgdan alındı.Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 11’inci katında dün meydana geldi.

Öldürülen baba ve kızın cenazesi morgdan alındı

Adana’da astsubay tarafından öldürülen eşi ve kayınbabasının cenazesi morgdan alındı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 11’inci katında dün meydana geldi. İddiaya göre 4 ay önce Adana’da astsubay olarak göreve başlaşan ve 3 ay öncede Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22) dün işten çıktıktan sonra eşi, kayınbabası Cemal Ünlükıraner’in (58) evinde olduğu için oraya gitti. Güçlü, bir süre sonra yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eşi eve daha sonra gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Güçlü, tekrar yorgun olduğunu gitmek istediğini söyleyince karı-koca arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kayınbaba ve anne Sultan Ünlükıraner’de katılarak damada baskı yaptı. Bunun üzerine sinirlenerek cinnet getiren Güçlü, silahını çıkartıp önce kayınbabasını daha sonra eşini en son da kayınvalidesini vurdu.
Sesi duyan komşular, hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girince yaralıları görüp sağlık ekiplerini de eve aldı. Ancak Büşra Güçlü ve babasının hayatını kaybettiği annesinin ise 5 kurşun isabet ettiği için durumunun ağır olduğu görüldü. Anne, hemen hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan zanlı emniyete getirilirken şahsın sorgusuna da başlandı. Cenazeler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Adli tıpta otopsi tamamladıktan sonra cenazeleri Cemal Ünlükıraner’in oğlu Ömer Ünlükıraner ve yakınları aldı. Cenazeler önce dün olayın yaşandığı eve götürülürken daha sonra Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Zanlının sorgusu devam ederken annenin ise hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

Öldürülen baba ve kızın cenazesi morgdan alındı

Öldürülen baba ve kızın cenazesi morgdan alındı

Öldürülen baba ve kızın cenazesi morgdan alındı

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Dorukhan’ın ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildiDorukhan’ın ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildi
Irak sınırında yoğun askeri hareketlilikIrak sınırında yoğun askeri hareketlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.