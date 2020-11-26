Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmedi

Altınordu ilçesinde yaşayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019’da açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç’un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Arduç, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Ordu'da 'canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'ACILARI DİNMEDİ'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOL-SEV-DER) organizasyonunda erkek şiddetiyle öldürülen kadınların aileleri katıldı. Etkinliğe katılan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, kızlarının ölümünün ardından kalan acının hiçbir zaman dinmediğini kaydetti.

'KELEBEĞİM, PRENSESİM, TAVŞANIM DİYE HİTAP EDERDİM'

Ceren’in şiddet olaylarına karşı biri olduğunu ve sosyal medya hesaplarında bunu sürekli dile getirdiğini söyleyen baba Yılmaz Özdemir, ''Kızım kadına şiddet olaylarına karşıydı zaten ama en son kızımın başına geldi bu olaylar. Kızım güler yüzlü, dünyada mutluluk isteyen ve hayallerinin peşinden koşan bir çocuktu. Topluma ve insanlara karşı duyarlı bir çocuktu. Ceren iyi yetişmiş bir çocuktu. 20 yaşında donanımlıydı ve iki tane üniversite okuyordu. Bu yıl iki üniversiteden mezun olacaktı. Biz de Kuşadası’na yerleşmeyi düşünüyorduk ama tüm hayallerimiz suya düştü. Şu anda aile olarak, büyük kızım, eşim ve ben yaşayan ölüleriz. Kızımın boşluğunu doldurmaya çalışıyoruz bir şekilde ama mesela bugün Hatay’da bulunmamız, kızımın hayalleri... Kızım gelecekte hep sahnelerde olmak istiyordu. Onun yerine biz koşturuyoruz ama farklı sahnelerde oynuyoruz. Keşke onu sahnelerde izleseydim, onunla hep gurur duyuyordum. Kelebeğim, prensesim, tavşanım diye hitap ederdim ona'' dedi.