HABER
  4. Öldürülen Ceren’in günlük notları ortaya çıktı

Öldürülen Ceren’in günlük notları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Ordu’da evine gireceği esnada bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in günlük notları ortaya çıktı.

Ordu’da evine gireceği esnada bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in günlük notları ortaya çıktı. Ceren’in en büyük hedefinin piyano çalmak ve oyuncu olmak olduğu öğrenildi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, evine gireceği esnada doğum gününe 3 gün kala Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Tüm Türkiye’nin günlerce konuşup gözyaşı döktüğü ve infiale yol açan cinayetin ardından katil Özgür Arduç, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Van’daki yüksek güvenlikli cezaevinde hapis yatan Arduç, dün 2’nci kez Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak çıktığı mahkemede ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.
Türkiye’nin konuştuğu cinayetin ardından Ceren Özdemir’in tuttuğu günlük notları ortaya çıktı. Doğum gününe 3 gün kala hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in en büyük hedeflerinden birisinin piyano çalmak ve oyuncu olmak olduğu ortaya çıktı. Ceren’in günlüğe kaydettiği ve yapmayı hedeflediği bazı notlarında “‘Piyanoyu çok iyi öğrenmek, İngilizce’yi çok iyi öğrenmek, Erasmus ile yurt dışına gitmek, yüksek lisans yapmak, oyuncu olmak, tek başına yaşamayı öğrenmek” yazdığı görüldü.

Bir yıllık planlamasını da günlüğüne yazmış
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in 4 Şubat 2019 tarihinde not aldığı yıllık planlamasında ise şu ifadelere yer verdiği görüldü:
“Tiyatro ve drama kursuna yazıl, yazın çalış, sağlıklı beslen ve uyku düzenine dikkat et, fotoğraf albümü yap, yemek yapmayı öğren, piyanoda kendini geliştir, İngilizceni geliştir, tarih, coğrafya, edebiyat, matematik, fen dallarında genel kültürünü geliştir, müzik tarihini, bestecileri ve enstrümanları öğren, müzik çeşitlerini bil, piyano terimlerini öğren, siyaset hakkında bilgi sahibi ol, kitap okumayı alışkanlık haline getir, bilim, sanat, felsefe, psikoloji gibi alanlarda kitap oku.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Erzincan’da kuyumcuyu soymayan çalışan şüpheli etkisiz hale getirildiErzincan’da kuyumcuyu soymayan çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi
Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurduAnnesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Böyle yakalandı

Mide ve bağırsaklarında 100 paket metamfetamin tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de kadın cinayeti! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yine aynı vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Timsah Adası turizme kazandırılacak

Timsah Adası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Siirt'te köy okulunda öğretmenin soba maşasıyla öğrencileri yaktığı iddiası sonrası harekete geçildi!

Skandal iddia! Soba maşasıyla öğrencilerini yakmış

Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.