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Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 08:13 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu belirtilen 25 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu belirtilen 25 kişiden 4'ü, tutuklandı.
Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Bu kapsamda geçen günlerde öldürülen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yakın akrabası olduğu belirtilen 11 kişi Kırşehir'de, 5 kişi Samsun'da, 3 kişi Ordu'da ve 6 kişi de Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 25 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 19'u ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği'ne teslim edildi.

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