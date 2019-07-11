Öldürülen Ecem’in babasından tepki

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sevgilisinin 17 yaşındaki kızı Ecem Balcı'yı öldürüp, cesedini gömdüğü iddia edilen Süleyman Kara’nın yargılanmasına devam edildi. Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, kızının katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini belirterek, "O cezayı alacaksın, içerde çürüyeceksin Süleyman Kara, içerde çürüyeceksin" dedi.

Gölcük'te Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak, intihar etti. Ercömert'in cesedi, denizde yapılan aramaların ikinci gününde bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi.

Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını söylediği yönünde mesajlar bulundu. Süleyman Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

Cezaevinde ifadesi alınan Kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu.

Süleyman Kara hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmada Kara, suçlamaları kabul etmedi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 5'inci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya Süleyman Kara, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, taraf yakınları ve avukatlar mahkemede hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kocaeli Barosu ve kadın platformlarının davaya katılma taleplerini reddetti.

EMNİYETTE VERDİĞİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Süleyman Kara’nın avukatı Ecem’in günlüğü ile ilgili olarak yaptığı savunmada söz konusu günlüğün bilirkişi incelemesi ile genç kıza ait olup olmadığının tespit edilmesini talep etti. Süleyman Kara emniyette cinayeti itiraf ettiği ve cesedin yerini göstermesine karşın, savunmasında emniyette işkence gördüğünü söyleyerek, ifadelerini kabul etmediğini yineledi.

Mahkeme heyeti Ecem Balcı’nın ayrıntılı otopsi raporunun tekrar sorulmasına, sanık avukatının tanık dinleme talebinin duruşmaya katkısı olmayacağından reddine, emniyette işkence iddialarına ilişkin olarak tekrar kamera kaydı görüntülerinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

KADIN PLATFORMU DESTEK VERDİ

Soruşturmayı başından itibaren takip ederek destek veren Kocaeli Kadın Platformu duruşma sonunda adliye önünde yaptığı açıklamada, "Dava 5'inci celsesindeydi. Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Aslında deliller çoğunlukla toplandı. Adli Tıp raporundan sonra savcının mütalaa verip, kararını açıklamasını bekliyoruz" dedi.

ECEM’İ BABASI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, duruşma sonunda yaptığı açıklamada, "Mücadeleye devam edeceğiz. Benim kızımı öldüren katil ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar ben bu adliyeye gidip geleceğim. Ama burası olmadı, ben daha üst mahkemeye gideceğim. O cezayı alacaksın, içerde çürüyeceksin Süleyman Kara, içerde çürüyeceksin" diye konuştu.