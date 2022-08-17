Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasında bayılan Ece Erken hakkında bomba iddia! O ismin ilgisine kayıtsız kalamadı

Ünlü sunucu Ece Erken, korkunç bir cinayete kurban giden eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına katılmıştı. Dün görülen davada sanık Kadir Yasak'ın savunma yaptığı sırada baygınlık geçiren Erken, duruşma salonundaki sandalyeye başını çarpmıştı.

KALBİNİ YENİ AŞKA AÇTI

Vefat eden eşinin yasını tutan Ece Erken hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü sunucu kalbini yeni aşka açtı. Erken'in, Ankaralı iş insanı Hayrettin Coşkun'un gösterdiği ilgiye kayıtsız kalamadığı öğrenildi. Bu yeni aşk Ece Erken'in yakın dostu Sezer Çakır ile açılmasına da sebep olmuş.

ARKADAŞININ AŞKIYLA!

İddiaya göre, Ece Erken'in, zorlu sürecinde yanından ayrılmayan yakın dostu Sezer Çakır ile Coşkun yüzünden aralarının açıldığı söyleniyor. Ünlü iş insanı, Çakır ile yakınlaşırken, Erken ile tanışıp ona ilgi göstermeye başladı. Bunun üzerine Çakır'ın Erken ile dostluğunu bitirdiği iddialar arasında.





