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Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasında bayılan Ece Erken hakkında bomba iddia! O ismin ilgisine kayıtsız kalamadı

17.08.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ocak ayında yaşanan olayda ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Eşinin dün görülen davasında baygınlık geçiren Ece Erken hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ece Erken, Ankaralı iş insanı Hayrettin Coşkun'un gösterdiği ilgiye kayıtsız kalamadı.

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasında bayılan Ece Erken hakkında bomba iddia! O ismin ilgisine kayıtsız kalamadı

Ünlü sunucu Ece Erken, korkunç bir cinayete kurban giden eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına katılmıştı. Dün görülen davada sanık Kadir Yasak'ın savunma yaptığı sırada baygınlık geçiren Erken, duruşma salonundaki sandalyeye başını çarpmıştı.

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KALBİNİ YENİ AŞKA AÇTI

Vefat eden eşinin yasını tutan Ece Erken hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü sunucu kalbini yeni aşka açtı. Erken'in, Ankaralı iş insanı Hayrettin Coşkun'un gösterdiği ilgiye kayıtsız kalamadığı öğrenildi. Bu yeni aşk Ece Erken'in yakın dostu Sezer Çakır ile açılmasına da sebep olmuş.

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ARKADAŞININ AŞKIYLA!

İddiaya göre, Ece Erken'in, zorlu sürecinde yanından ayrılmayan yakın dostu Sezer Çakır ile Coşkun yüzünden aralarının açıldığı söyleniyor. Ünlü iş insanı, Çakır ile yakınlaşırken, Erken ile tanışıp ona ilgi göstermeye başladı. Bunun üzerine Çakır'ın Erken ile dostluğunu bitirdiği iddialar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu
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