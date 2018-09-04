Öldürülen eski Cumhuriyet savcısı, Kırşehir'de toprağa verildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- NİĞDE'de başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra çöplüğe atılan eski Cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.
Niğde'de önceki gün akşam saatlerinde, Adnan Akçin, arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur'la şehir dışındaki bölgede buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, büyüdü. Adnan Akçin., yanında taşıdığı tabancayı çekti ve Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü. Akçin daha sonra, eski savcı Yağmur'un otomobiline koyduğu cesedini, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. Akçin, ardından da bir arkadaşına olayı anlatarak, yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı. Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası katil zanlısı Adnan Akçin'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Tartışmanın ikili arasındaki bir para anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülürken, Akçin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Niğde'de 4 yıl görev yaptıktan sonra Konya'ya atanan, 2 yıl önce kendi isteğiyle mesleğinden istifa ettiği bildirilen eski Cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un cenazesi, otopsi işleminin ardından memleketi Kırşehir'e getirildi. Evli ve iki çocuk babası Serhat Yağmur'un çiftçi olan babası Süleyman Yağmur ve yakınları, Cacabey Camii'nde taziyeleri kabul etti, gözyaşı döktü.
Serhat Yağmur'un cenazesi, Cacabey Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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