Öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ailesi Katilleri Affettiğini Açıkladı

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesi, Kaşıkçı’nın katillerini affettiklerini açıkladı. Kararı Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Salah Kaşıkçı mesajında “Mübarek Ramazan ayının bu mübarek gecesinde Allah’ın: ‘Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir’ sözlerini hatırlıyoruz. Bu yüzden bizler şehit Cemal Kaşıkçı’nın oğulları olarak babamızı öldürenleri affediyor ve Allah’ın mükafatını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde bazı evraklar almak için girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasından bir daha çıkamamış Suudi yönetimi önce reddetse de daha sonra İstanbul’a Arabistan’dan gelen bir ekip tarafından Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmişti.

Cinayetle ilgili olarak ülkede başlatılan soruşturmada, 5 kişi hakkında idam cezası kararı verilmişti. Kaşıkçı Amerikan Washington Post gazetesinde köşe yazıları kaleme alıyordu.

