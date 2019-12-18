‘Öldürülen Gazeteci Sayısı Azaldı Gözaltındakiler Arttı’ 

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Salı günü yayınladıkları iki ayrı raporda, 2019’da dünya genelinde öldürülen gazeteci sayısının son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. CPJ’e göre gazeteciler için en tehlikeli yerlerin başında Suriye geliyor. Bu gazetecilerden üçü Türkiye’nin Ekim ayında başladığı Barış Pınarı Harekatı sırasında hayatını kaybetti. RSF’e göre ise Türkiye’de hapiste bulunan gazeteci sayısı 25.

Her iki örgütün farklı yöntemlerle elde ettikleri verilerle hazırladıkları yıllık raporlarında, bazı rakamların birbirinden çok farklı olduğu dikkat çekti.

Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan CPJ 2019’da en az 25 gazetecinin görev sırasında öldüğünü bildirdi. Bu, 21 gazetecinin sahada hayatını kaybettiği 2002’den bu yana görülen en düşük rakam.

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan RSF ise 49 gazetecinin öldüğünü ve bunun 36 gazetecinin hayatını kaybettiği 2003’ten bu yana en düşük rakam olduğunu bildirdi.

Her iki örgüte göre de savaş alanında yaşanan ölümler azaldı, barış halindeki ülkelerde öldürülen gazeteci sayısı ise önceki yıllara göre büyük farklılık göstermedi.