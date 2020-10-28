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Öldürülen genç kız ve annesinin cenazeleri Bursa’ya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 15:56 | Son Güncelleme

Konya’da ayrıldığı eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kız ve annesinin cenazeleri memleketleri Bursa’nın Osmangazi ilçesine gönderildi.Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak’ta yaşandı.

Öldürülen genç kız ve annesinin cenazeleri Bursa’ya gönderildi

Konya’da ayrıldığı eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kız ve annesinin cenazeleri memleketleri Bursa’nın Osmangazi ilçesine gönderildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büşra Gizem Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer İ.’den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İ.’den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu. Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu’nun (48) içinde bulunduğu 55 SE 617 plakalı otomobilin yanına gelen Ömer İ., anne ve kızı defalarca ateş ederek öldürdü. Anne ve kızı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı da, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Nurullah Sokak’ta, polis ekiplerinin uzun ikna çabasına rağmen başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.
Olayın ardından anne ve kızının cenazeleri Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızının cenazeleri memleketleri olan Bursa’nın Osmangazi ilçesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Öldürülen genç kız ve annesinin cenazeleri Bursa’ya gönderildi

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