Öldürülen genç taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Dün Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde stat çevresinde taraftarlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklandı. Ağır yaralanan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından Yücel’in cenazesi polis ekiplerinin eşliğinde defnedilmek üzere Küçükköy’e götürülürken, aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

