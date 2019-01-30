Öldürülen genç taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Dün Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde stat çevresinde taraftarlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklandı. Ağır yaralanan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından Yücel’in cenazesi polis ekiplerinin eşliğinde defnedilmek üzere Küçükköy’e götürülürken, aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum