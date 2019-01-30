Öldürülen genç taraftarın son görüntüleri ortaya çıktı

Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı.
Süper Amatör kümede Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında Muhammed Yücel isimli taraftar bıçaklanarak öldürülmüştü. Küçükköy taraftarı Yücel’in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan arbede sonrasında bıçaklanan Yücel’in sekerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yer alıyor.
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