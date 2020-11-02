HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öldürülen gencin annesinin isyanı: "Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler"

Öldürülen gencin annesinin isyanı: "Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Adana’da istemeye gittiği kızın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli’nin kardeşi Kadir Gerekli’nin ailesi, idam yasasının çıkmasını istediklerini söyleyerek katilin bir an önce yakalanmasını istedi.

Adana’da istemeye gittiği kızın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli’nin kardeşi Kadir Gerekli’nin ailesi, idam yasasının çıkmasını istediklerini söyleyerek katilin bir an önce yakalanmasını istedi. Anne Aysel Gerekli gözyaşları içerisinde, “Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler” dedi.
Dün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Civantayak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Kadir Gerekli, sevdiği ve anlaştığı Z.A.’yı ailesinden istemek için evlerine gittiği sırada yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Zanlı, polis tarafından her yerde aranırken genç adamın ailesi İHA muhabirine konuştu. Olay anını gören Kadir Gerekli’nin kardeşi Nazan, “Abimle birlikte önce gelinin evine gittik, saçını yaptık makyajını yaptık evden çıktık. Ben arka arabada o önümdeki arabadaydı. Daha arabayı çalıştırmadan siyah giymiş birisi pompalı tüfekle geldi ateş açtı. Benim yanımda oğlum vardı. Belki bize de ateş eder diye ben oğluma sarıldım. Ondan sonra gittim baktım abim kanlar içinde yatıyor. Anlamadım ne olduğunu. Ondan sonra hastaneye götürdük, yolda ölmüş. Kurtaramadılar abimi. Gözümün önünde vurdular onu. Kendi elimle çıkarttım onu arabadan” diye konuştu.
Baba Adnan Gerekli de, “Tatlı yiyecektik bugün. Tatlı hala burada. Daha götürmedik. Kadir önce kızın saçını yapmaya gidiyor, sonra bizi almaya gelirken orada vuruluyor” ifadelerini kullandı.
Anne Aysel Gerekli ise oğlunun tatlı yerine kurşun yediğini söyleyerek, “Ben o katillerin bulunmasını istiyorum. İnsan bu kadar mı cani olur. Ben bir tane şehit verdim, hiç mi demedin bu şehit kardeşidir diye. 3 tane çocuk bıraktı ardında. Nasıl bıraktın gittin. Tatlı yerine kurşun yedirdiler oğluma. Böyle kalleşçe bir şey yok. Keşke yoluna çıkıp deselerdi. Kızlar kendilerinin olsun. Benim oğlum zaten istemezdi. Her kimin parmağı varsa ben ondan şikayetçiyim. Benim yüreğim yanmış. 3 tane evlat verdim ben, 3’ü de uçup gitti. Hem anne oldum, hem baba oldum. Benim yüreğim yanıyor. Böyle insanları idam edeceksin. Böyle insanları idam edeceksin ki bir daha olmasın böyle şeyler. Bu idamı getirsinler, yeter bu annelerin yandığı” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri 3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri
Son dakika depremlerin listesi!Son dakika depremlerin listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Sadece kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa Mersin'de görüldü
Kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniği
Ankara'da Gamze Açar'ın şüpheli ölümü! Otelin beşinci katından düştü, gözaltılar var
17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümü!
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılmıştı! 3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri
3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri
İzmir'deki deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
Korku dolu anlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.