Öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşları tutuklandı

Konya’da geçtiğimiz Kasım ayında öldürülerek mısır tarlasına atılan gencin katil zanlısı olan iki arkadaşı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Kasım 2019 günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı tarafından M.E.K.’ye ait olan mısır tarlasında kimliği tespit edilemeyen erkek cesedinin olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve ceset otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede şahsın Afgan uyruklu 15 yaşındaki Nesim Feizi olduğu ve göğüs bölgesinde 1, karın bölgesinde 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışma kapsamında olayda hayatını kaybeden Nesim Feizi’nin cebindeki Afganca yazılı nottan Afganistan’dan yaşayan abisine ulaşarak tercüman yardımıyla iletişime geçti. Abisi, kardeşinin 25 Ekim 2019’da Türkiye’ye yasal olmayan yollarla geldiğini, nerede, kimin yanında çalıştığını bilmediğini söyledi.