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  4. Öldürülen Hülya Güllüce’nin cenazesini ailesi aldı

Öldürülen Hülya Güllüce’nin cenazesini ailesi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Adana’da birlikte yaşadığı adam tarafından dün tabancayla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Hülya Güllüce’nin cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alındı.Dün sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı ve bir kızının babası olan Abdullah K.

Adana’da birlikte yaşadığı adam tarafından dün tabancayla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Hülya Güllüce’nin cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alındı.
Dün sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı ve bir kızının babası olan Abdullah K. (60) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Zanlı, polis tarafından yakalanırken, genç kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Bugün sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Hülya Güllüce’nin cenazesi Kabasakal Mezarlığı’na defnedilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.

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