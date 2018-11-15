ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin'in (57) cenazesi incelemelerin sona ermesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ailesi de olay yerine gelerek incelemelerin tamamlanmasını bekledi. Polis ekipleri Gültekin'in aracında da incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü (EK AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-Cenaze aracı polis aracı eşliğinde gitmesi

-İçeriden cenazenin çıkısı

-Olay yerine gelen yakınları

-Sinir Krizi geçirilenler

-Tabutun başında ağlayan genç kız

-Binadan detaylar

-Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelmesi

-Binanın arka kısmında otomobilin aranması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar

