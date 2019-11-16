HABER

Öldürülen IŞİD lideri Bağdadi'nin 4 akrabası tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin eşinden sonra dört yakın akrabası daha Türkiye'de ele geçirildi.

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu belirtilen 25 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda geçen günlerde öldürülen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yakın akrabası olduğu belirtilen 11 kişi Kırşehir'de, 5 kişi Samsun'da, 3 kişi Ordu'da ve 6 kişi de Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 25 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 19'u ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği'ne teslim edildi.

"Biz de hanımını yakaladık"

El Bağdadi'nin eşi de geçtiğimiz hafta Türkiye'de ele geçirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde açıklama yapmış, "Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Bakın ilk defa şimdi bugün açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Bağdadi'nin İdlib'deki bir operasyon sonucu öldüğünü 27 Ekim'de açıklamış, DNA testiyle yapılan kimlik teşhisinin ardından cansız bedeninin denize gömüldüğü kaydedilmişti.

DHA, dpa, DW/ TY/EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndüBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndü
Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladıHırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladı
Ara tatilde termal tesislere ziyaretçi akınıAra tatilde termal tesislere ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.