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Öldürülen kadının yakını, sanıkları taşıyan cezaevi aracına uçtu

12.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı cinayetinin ilk duruşması yapıldı.

Ordu’nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı cinayetinin ilk duruşması yapıldı. Öldürülen kadının oğlu, adliye çıkışında sanıkları taşıyan cezaevi minibüsüne uçarak saldırdı.
Ordu’nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme sonrası zanlılardan mahkemeden ceza evine götürüldüğünde Sarı’nın ailesi cezaevi aracına saldırdı.

Araca uçtu
Olay sonrası masaj salonuna gitmek için Ordu’ya geldikleri ortaya çıkan zanlılar, mahkemede birbirlerini suçladı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma 5 Mart 2021 tarihine ertelendi. Sanıkların tutukluğunun devam edilmesi kararı ardından mahkeme çıkışı araçla cezaevine gönderilen cinayet zanlılarına Makbule Sarı’nın ailesi büyük tepki gösterdi. Öldürülen kadının oğlu araca uçup ön camına elini vururken, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Polisin müdahalesi ile olay büyümeden yatıştırıldı.

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