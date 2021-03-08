Öldürülen kadınlar için Kadınlar Günü mesajları ve sözleri | Annesi ölenler için duygusal Kadınlar Günü şiirleri

Kadına şiddetin ve kadın katliamının hâlâ yaşandığı günümüzde, binbir badireler atlatarak, yaşam mücadelesi veren annelerimiz, kadınlarımız, bir caninin kurbanı oluyor. Ebediyete göç edenler için yakınları, öldürülen kadınlar için Kadınlar Günü mesajları ile kelimelerde anlam arıyor. Annesi ölenler için duygusal Kadınlar Günü şiirleri de okuyanların gözyaşlarını akıtıyor…
Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, kadınlar bakımından daha farklı anlamlar taşır. 8 Mart, kadın hakları bakımından bugünlere nasıl gelindiğinin anımsamasına yardımcı olan özel bir gündür. Dünyada kadın hakları alanında son senelerde olumlu gelişmeler yaşansa dâhi, kadınlar bakımından bir çok problem ne yazık ki hâlâ çözülememiştir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir bölümü yani neredeyse yüzde 70'i kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların 2/3'sini yine kadınlar oluşturur.
ÖLDÜRÜLEN KADINLAR İÇİN KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Her kadın kutsaldır, sakın unutma
Kutsal cennet serilmiş o kadına
Değer ver kadına, baksın tadına
Yaşam tadım adın, kutsaldır kadın
Kadın, en zirvede açan kardelen
Karlara inat çiçek açar kadın
Dağ zirvesi erkek, kadın bir çiçek
Yaşam tadım adın, kutsaldır kadın
Kadından kadına saygı duyalım
Onlara sahip çıkalım sevgiyle
Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi
Yaşam tadım adın, kutsaldır kadın
Kadınlar günü kutlu olsun kalpten
Her güzelin eli öpülür, inan
Saygı sevgim senin olsun, ey kadın
Yaşam tadım adın, kutsaldır kadın!
KADIN HAKKI
Bak ağlıyor için için,
Hani nerde kadın hakları
Çalışırız geçim için,
Hani nerde kadın hakları
Meclislerden yerilmişiz,
Aklı kısa görülmüşüz,
Hep zorla verilmişiz,
Hani nerde kadın hakları
Kirmanını eğirmez mi,
Hamurunu yoğurmaz mı,
Seni beni doğurmaz mı,
Hani nerde kadın hakları
Tık demeden dövülürüz,
Ana avrat sövülürüz,
Sık sık evden kovuluruz,
Hani nerde kadın hakları
Derde yoğa alışığız,
Çilelerle buluşuğuz,
Bir kez gülsek yılışığız,
Hani nerde kadın hakları
Hatuni'yim ne diyeyim,
Bitmez ki daha sayayım,
Cevap verin de duyayım,
Hani nerde kadın hakları
VE KADINLAR
Ve kadınlar,
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan
ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
ANNESİ ÖLENLER İÇİN KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
BUGÜN KADINLAR GÜNÜ
Bugün kadınlar günü,
Koşalım Çağlayan'a.
Çağlayan nehir gibi,
Coşalım Çağlayan'a.
Elimizde bayrağımızla,
Dilimizde marşlarımızla,
Eşimizle, çocuğumuzla,
Koşalım Çağlayan'a.
Toplumumuzu germeyelim,
Buna mahal vermeyelim,
Dinci, laik el ele,
Koşalım Çağlayan'a.
Hakkımızı arayalım,
Cehalete karşı duralım,
Bugün özgür olalım,
Koşalım Çağlayan'a.
Herkes bizi dimdik görsün,
Özgürlüğümüz daim olsun,
Dünya kadınları örnek alsın,
Koşalım Çağlayan'a.
Üzerimizde oyunlar oynanmasın,
Çarşaf, türban kalmasın,
Kimse kimseyi kırmasın,
Koşalım Çağlayan'a.
Çalışma hayatına katılalım,
Ekonomik özgürlüğümüzü alalım,
Atatürk'e layık olalım,
Koşalım Çağlayan'a.
Cahil, aciz kalmasın diye,
Bu oyunlar sürmesin diye,
Çatışmalar olmasın diye,
Koşalım Çağlayan'a.
(Fatma Biber)
ADI KADIN YÜREĞİ YANGIN
Adı kadın
Anadır bacıdır kadın
Candır cananadır, eştir kadın
Eli öpül esidir, duygu selidir kadın
Anlattıkça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen kadın
Adı kadın yüreği yangın, acılarla yoğrulan kadın
Gözyaşlarını içine akıtan kadın
Eşinin şekillendirdiği kalıba giren kadın
Sorgusuz sualsiz istenileni yapan kadın
Gözü yaşlı, bağrı yaslı kadın
Daha küçücük bir kızken gelin edilen kadın
Ne olduğunu anlamadan bebe karnına koyulan kadın
Küçücük bir çocukken çocuk doğuran kadın
Ummanda kaybolan kadın
Adı kadın
Yüreği yangın kadın...
(Serap Atay)
CEMAL SÜREYA
Bir kadını ortadan ikiye böl...
Yarısı annedir,
Yarısı çocuk,
Yarısı sevgili
Yarısı aşk...
Duyanlar bunu bilmez,
Görenler anlamaz bunu!
Yarısı rivayettir,
Yarısı gece.
NECİP FAZIL KISAKÜREK
Kadından,
Kendisinde olmayanı isteriz
Hasret yerinde kalır,
ve biz çekip gideriz.
ÖZDEMİR ASAF
Bir kadının dudaklarında değildir aşk.
Bedeninde hiç değildir.
Aşk, kadının göz kapaklarındadır.
Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı.
Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz bazen.
Sımsıkı yumar gözlerini.
Adam hep orda kalır.
Kadın, asla bırakmaz adamı.
Kadın, asla vazgeçmez ondan.
KADIN
Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir Harman yerinde dokuz zilli Köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran. Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim hayat arkadaşımdır.
(Nazım Hikmet)
HOŞ GELDİN KADINIM
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
Yorulmuşsundur;
Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını
Ne gül suyum ne gümüş leğenim var,
Susamışsındır;
Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim
Acıkmışsındır;
Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam
Memleket gibi yoksuldur odam.
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
Ayağını bastın odama
Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi
Güldün,
Güller açıldı penceremin demirlerinde
Ağladın,
Avuçlarıma döküldü inciler
Gönlüm gibi zengin
Hürriyet gibi aydınlık oldu odam...
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
(Nazım Hikmet)
ATİLLA İLHAN
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
Azıcık okşasam sanki çocuktular
Bıraksam korkudan gözleri sislenir
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir
Hayır sanmayın ki beni unuttular
Hâlâ ara sıra mektupları gelir
Gerçek değildiler birer umuttular
Eski bir şarkı belki bir şiir
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir
Yalnızlıklarımda elimden tuttular
Uzak fısıltıları içimi ürpertir
Sanki gökyüzünde bir buluttular
Nereye kayboldular şimdi kim bilir
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir
KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
En ihtiyaç duyulan anlar yardım elini uzatan, yeryüzünün gerçek melekleri olan kadınlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.
Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!
Dünyayı her zaman daha iyisi için değiştirip, güzel günler yarattınız. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun.
Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.
Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; o da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün kutlu olsun!
Benim için bir abladan fazla oldun. Hayatımı değiştiren, yaşamıma yön veren kadın oldun. Hayatta her şey gönlünce olsun. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.
Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Kadınlar Günün kutlu olsun...
Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...
Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Günü'nde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.
Kadınların başımızın tacıdır. Anamız eşimiz bacımız bir elmanın diğer yarısıdır. Üzmeyelim onları bir gün değil her gün bizim canlarımız
Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar Günün kutlu olsun biricik meleğim.
Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Kadınlar Günün kutlu olsun.
KADINLAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ
8 Mart 1857’de ABD'nin New York şehrinde çalışma şartlarını iyileştirilmesini isteyen 40 bin dokuma işçilerinin iş bırakma eylemleri esnasında çıkan yangın çoğu kadın olmak üzere 129 işçinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. İşçilerin cenaze törenine 100 bini geçiş kişi katılmıştı.
1910’da Danimarka'da gerçekleştirilen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Almanya Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857’deki tekstil fabrikası yangınında hayatını kaybeden kadın işçiler anısına 8 Mart'ın 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kutlanmasını istemişti. Bu öneri de oybirliğiyle kabul edilmişti.
İlk senelerde Kadınlar Günü için belli bir tarih belirlenmezken, değişen tarihlerde ancak her zaman ilkbaharda kutlanmaya başlanmıştı. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921’de Rusya’nın başkenti Moskova'da yapılan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı ile gerçekleşti. 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemleri arasında bazı ülkelerde kutlanması yasak olan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı senelerin sonu itibarıyla ABD’de de kutlanmaya başlanmasıyla daha güçlü bir biçimde gündeme geldi. BMGK, 16 Aralık 1977’de 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını oy çokluğuyla kabul etti. Ancak BM’nin internet sayfasında günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığı notu düşülmedi.