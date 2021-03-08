Öldürülen kadınlar için Kadınlar Günü mesajları ve sözleri | Annesi ölenler için duygusal Kadınlar Günü şiirleri

Kadına şiddetin ve kadın katliamının hâlâ yaşandığı günümüzde, binbir badireler atlatarak, yaşam mücadelesi veren annelerimiz, kadınlarımız, bir caninin kurbanı oluyor. Ebediyete göç edenler için yakınları, öldürülen kadınlar için Kadınlar Günü mesajları ile kelimelerde anlam arıyor. Annesi ölenler için duygusal Kadınlar Günü şiirleri de okuyanların gözyaşlarını akıtıyor… Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, kadınlar bakımından daha farklı anlamlar taşır. 8 Mart, kadın hakları bakımından bugünlere nasıl gelindiğinin anımsamasına yardımcı olan özel bir gündür. Dünyada kadın hakları alanında son senelerde olumlu gelişmeler yaşansa dâhi, kadınlar bakımından bir çok problem ne yazık ki hâlâ çözülememiştir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir bölümü yani neredeyse yüzde 70'i kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların 2/3'sini yine kadınlar oluşturur. ÖLDÜRÜLEN KADINLAR İÇİN KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ



Her kadın kutsaldır, sakın unutma

Kutsal cennet serilmiş o kadına

Değer ver kadına, baksın tadına

Yaşam tadım adın, kutsaldır kadın

Kadın, en zirvede açan kardelen

Karlara inat çiçek açar kadın

Dağ zirvesi erkek, kadın bir çiçek

Yaşam tadım adın, kutsaldır kadın Kadından kadına saygı duyalım

Onlara sahip çıkalım sevgiyle

Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi

Yaşam tadım adın, kutsaldır kadın Kadınlar günü kutlu olsun kalpten

Her güzelin eli öpülür, inan

Saygı sevgim senin olsun, ey kadın

Yaşam tadım adın, kutsaldır kadın! KADIN HAKKI



Bak ağlıyor için için,

Hani nerde kadın hakları

Çalışırız geçim için,

Hani nerde kadın hakları Meclislerden yerilmişiz,

Aklı kısa görülmüşüz,

Hep zorla verilmişiz,

Hani nerde kadın hakları Kirmanını eğirmez mi,

Hamurunu yoğurmaz mı,

Seni beni doğurmaz mı,

Hani nerde kadın hakları Tık demeden dövülürüz,

Ana avrat sövülürüz,

Sık sık evden kovuluruz,

Hani nerde kadın hakları Derde yoğa alışığız,

Çilelerle buluşuğuz,

Bir kez gülsek yılışığız,

Hani nerde kadın hakları Hatuni'yim ne diyeyim,

Bitmez ki daha sayayım,

Cevap verin de duyayım,

Hani nerde kadın hakları VE KADINLAR



Ve kadınlar,

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri,

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve karasabana koşulan

ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar,

bizim kadınlarımız

ANNESİ ÖLENLER İÇİN KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI



BUGÜN KADINLAR GÜNÜ



Bugün kadınlar günü,

Koşalım Çağlayan'a. Çağlayan nehir gibi,

Coşalım Çağlayan'a. Elimizde bayrağımızla,

Dilimizde marşlarımızla, Eşimizle, çocuğumuzla,

Koşalım Çağlayan'a. Toplumumuzu germeyelim,

Buna mahal vermeyelim, Dinci, laik el ele,

Koşalım Çağlayan'a. Hakkımızı arayalım,

Cehalete karşı duralım, Bugün özgür olalım,

Koşalım Çağlayan'a. Herkes bizi dimdik görsün,

Özgürlüğümüz daim olsun, Dünya kadınları örnek alsın,

Koşalım Çağlayan'a. Üzerimizde oyunlar oynanmasın,

Çarşaf, türban kalmasın, Kimse kimseyi kırmasın,

Koşalım Çağlayan'a. Çalışma hayatına katılalım,

Ekonomik özgürlüğümüzü alalım, Atatürk'e layık olalım,

Koşalım Çağlayan'a. Cahil, aciz kalmasın diye,

Bu oyunlar sürmesin diye, Çatışmalar olmasın diye,

Koşalım Çağlayan'a. (Fatma Biber)



ADI KADIN YÜREĞİ YANGIN



Adı kadın

Anadır bacıdır kadın

Candır cananadır, eştir kadın

Eli öpül esidir, duygu selidir kadın Anlattıkça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen kadın

Adı kadın yüreği yangın, acılarla yoğrulan kadın

Gözyaşlarını içine akıtan kadın

Eşinin şekillendirdiği kalıba giren kadın

Sorgusuz sualsiz istenileni yapan kadın

Gözü yaşlı, bağrı yaslı kadın

Daha küçücük bir kızken gelin edilen kadın

Ne olduğunu anlamadan bebe karnına koyulan kadın Küçücük bir çocukken çocuk doğuran kadın

Ummanda kaybolan kadın

Adı kadın

Yüreği yangın kadın... (Serap Atay)



CEMAL SÜREYA



Bir kadını ortadan ikiye böl...

Yarısı annedir,

Yarısı çocuk,

Yarısı sevgili

Yarısı aşk...

Duyanlar bunu bilmez,

Görenler anlamaz bunu!

Yarısı rivayettir,

Yarısı gece. NECİP FAZIL KISAKÜREK



Kadından,

Kendisinde olmayanı isteriz

Hasret yerinde kalır,

ve biz çekip gideriz. ÖZDEMİR ASAF



Bir kadının dudaklarında değildir aşk.

Bedeninde hiç değildir.

Aşk, kadının göz kapaklarındadır.

Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı.

Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz bazen.

Sımsıkı yumar gözlerini.

Adam hep orda kalır.

Kadın, asla bırakmaz adamı.

Kadın, asla vazgeçmez ondan. KADIN



Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir Harman yerinde dokuz zilli Köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran. Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim hayat arkadaşımdır.

(Nazım Hikmet)



HOŞ GELDİN KADINIM



Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Yorulmuşsundur;

Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını Ne gül suyum ne gümüş leğenim var,

Susamışsındır;

Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim Acıkmışsındır;

Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam

Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Ayağını bastın odama

Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi Güldün,

Güller açıldı penceremin demirlerinde

Ağladın, Avuçlarıma döküldü inciler

Gönlüm gibi zengin

Hürriyet gibi aydınlık oldu odam... Hoş geldin kadınım benim hoş geldin (Nazım Hikmet)



ATİLLA İLHAN



Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir Azıcık okşasam sanki çocuktular

Bıraksam korkudan gözleri sislenir Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir Hayır sanmayın ki beni unuttular

Hâlâ ara sıra mektupları gelir Gerçek değildiler birer umuttular

Eski bir şarkı belki bir şiir Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir Yalnızlıklarımda elimden tuttular

Uzak fısıltıları içimi ürpertir

Sanki gökyüzünde bir buluttular

Nereye kayboldular şimdi kim bilir Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

En ihtiyaç duyulan anlar yardım elini uzatan, yeryüzünün gerçek melekleri olan kadınlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

Dünyayı her zaman daha iyisi için değiştirip, güzel günler yarattınız. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun.

Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; o da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Benim için bir abladan fazla oldun. Hayatımı değiştiren, yaşamıma yön veren kadın oldun. Hayatta her şey gönlünce olsun. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun. Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Kadınlar Günün kutlu olsun... Hiçbir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları kadınların günü kutlu olsun. Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Günü'nde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.

Kadınların başımızın tacıdır. Anamız eşimiz bacımız bir elmanın diğer yarısıdır. Üzmeyelim onları bir gün değil her gün bizim canlarımız

Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar Günün kutlu olsun biricik meleğim.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Kadınlar Günün kutlu olsun.