Öldürülen kadınların yarısından fazlası aile içi şiddet kurbanı

Birleşmiş Milletler (BM) verileri, geçen yıl cinayete kurban giden 87 bin kadının yaklaşık 50 bininin (yüzde 58) aile içi şiddet vakalarında hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Dairesinin (UNODC), 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yayımladığı Küresel Cinayet Raporu'na göre, 2017'de dünyada cinayete kurban giden 87 bin kadının yaklaşık 50 bini (yüzde 58) sevgili, koca veya aile bireyleri tarafından öldürüldü.

Raporda, "Cinayet kurbanı kadınların çoğunun partnerleri veya aile bireyleri tarafından öldürüldüğü dünyada ev, kadınlar için en tehlikeli yer." ifadeleri yer aldı.

Raporda 2017'de yaklaşık 30 bin kadının kocası veya sevgilisi tarafından, yaklaşık 20 bin kadının ise bir aile bireyi tarafından katledildiği belirtildi.

Dünya genelinde her gün ortalama 137 kadının aile içi şiddet vakalarında hayatını kaybettiğine dikkat çekilen raporda, bunun her 100 binlik kadın nüfusunda 1,3 kişiye tekabül ettiği vurgulandı.

Bu oran Afrika kıtasında her 100 bin kadında 3,1, Amerika ile Karayipler'de 1,6, Okyanusya'da 1,3, Asya'da 0,9, Avrupa'da 0,7 oldu.