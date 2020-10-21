Öldürülen Kaşıkçı'nın Nişanlısı ABD'de Suudi Veliaht Prens'e Dava Açtı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı ve bir sivil toplum kuruluşu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman hakkında ABD’de dava açtı.

Davada veliaht prensle birlikte 20’den fazla Suudi vatandaşı da cinayete ortak olmakla suçlanıyor. Muhammed Bin Selman hakkında da Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini vermek suçlamasında bulunuluyor.

Suudi Arabistan’ın Amerika Büyükelçiliği henüz açılan davaya ilişkin bir açıklama ya da yorumda bulunmadı.

Davacı taraf olarak öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz ve Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi Derneği yer alıyor. Söz konusu dava başkanet Washington’daki bölge mahkemesinde açıldı.

Dava dilekçesinde Kaşıkçı’nın ilk olarak evlilikle ilgili belgeleri almak üzere Washington’daki Suudi Büyükelçiliği’ne gittiği ancak kasten İstanbul’daki büyükelçiliğe yönlendirildiği bunun da Kaşıkçı’nın öldürülmesi için kurulan komplonun bir parçası olduğu ifade edildi.

Cengiz ve Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi Derneği, dava başvurusunda Kaşıkçı’nın Suudi rejimi karşıtı fikirleri nedeniyle susturulmak amacıyla öldürüldüğünü dile getirdi.

Hatice Cengiz ve müdahil olan derneği mahkemede avukatlar Keith M. Harper and Faisal Gill temsil edecekler. Avukatlar mahkemeye 61 sayfalık bird ava dilekçesi sundular.

