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Öldürülen kimsesiz Afgan gencin eşyaları da mezarına konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol (38) tarafından tabancayla öldürülen Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini'nin (26) cenazesi, toprağa verildi.

Öldürülen kimsesiz Afgan gencin eşyaları da mezarına konuldu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol (38) tarafından tabancayla öldürülen Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini'nin (26) cenazesi, toprağa verildi. Kimsesiz Hussaini'nin kıyafetleri ve özel eşyaları da poşet içinde, tabutla birlikte mezara konuldu.
Olay, önceki gece, Zeytinlik Mahallesi'ndeki binanın zemin katında meydana geldi. Afgan Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda otururken, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Çelikkol, tabancayla Hussaini'ye tek el ateş etti. Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirirken, Çelikkol ise kaçtı. Polis ekipleri, Enver Çelikkol'u saklandığı arazide yakaladı. Saldırıda kullandığı iddia edilen tabanca da evinin yakınındaki arazide bulundu. Çelikkol'un, emniyetteki ifadesinde, balkonda gürültü yaptığını öne sürdüğü komşusu Hussaini'yi uyardığını, aralarında tartışma çıktığını, cinayeti de bu sırada işlediğini söylediği öğrenildi. Enver Çelikkol, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EŞYALARIYLA DEFNEDİLDİ
Sayed Abdullah Hussaini'nin cenazesi ise otopsi sonrası kimsesiz olduğu için belediye görevlilerince alınıp, öğle vakti Kemalettin Sami Paşa Camii'ne getirildi. 8 kişinin kıldığı namaz sonrası Hussaini'nin cenazesi, götürüldüğü Çukurbağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sayed Abdullah Hussaini'nin kıyafetleri ve özel eşyaları da poşet içinde tabutla birlikte mezara konuldu.

FOTOĞRAFLI

Öldürülen kimsesiz Afgan gencin eşyaları da mezarına konulduÖldürülen kimsesiz Afgan gencin eşyaları da mezarına konulduÖldürülen kimsesiz Afgan gencin eşyaları da mezarına konulduÖldürülen kimsesiz Afgan gencin eşyaları da mezarına konuldu

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